Under 12, ottima prova della Pippo Vagabondo contro l'Hockey Club Genova - IVG.it

Cairo Montenotte. Nella giornata di oggi, domenica 16 maggio, sul campo di Cairo Montenotte la Pippo Vagabondo Under 12 ha avuto il piacere di ospitare i coetanei dell’Hockey Club Genova.

La partite si sono da subito giocate con rigore, ma i gialloblù hanno saputo fronteggiare i rischi eventuali delle giocate avversarie. Inoltre il gruppo si è recentemente compattato con due nuove unità, ovvero Angelo Ismalaj e Nicolò Tirana, quest’ultimo andato a rete nella seconda partita. Il piccolo portiere Nicola Voto, di 9 anni, ha saputo fermare avversari ben più grandi, dando ottimi segnali per il prossimo futuro.

La superiorità della squadra di casa si è però vista a centrocampo, in particolare per merito di Francys Cazartelli, Marwane Benezzine e Youssef Boukhabza. La manovra dei cairesi è stata concretizzata in fase offensiva grazie alle marcature di Francesco Hazizaj (1), Marco Lisman (5), Rayan Meta (7) ed il capitano Denis Hanciuc (9) oltre al già citato Nicolò Tirana (1).

La squadra sera seguita dagli allenatori Paolo e Alessandro Nari. “Un grazie particolare ad Andrea Nari che anche oggi si è messo a disposizione ad arbitrare le partite” dice la dirigenza cairese.