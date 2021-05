Tutelare i genitori separati: "Attuazione della legge regionale per supporto economico e psicologico" - IVG.it

Liguria. Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno 226, presentato da Veronica Russo (FdI) e sottoscritto dai colleghi del gruppo, che impegna la giunta a dare attuazione a quanto previsto dalla legge regionale 34 del 2008 per garantire una copertura finanziaria a interventi a favore di quei genitori che, a seguito della separazione o del divorzio, si trovano in difficoltà economica e psicologica, interventi grazie ai quali potranno mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con i figli.

Il documento, inoltre, impegna la giunta a promuovere protocolli d’intesa con gli enti locali e gli enti pubblici e privati per la concessione di alloggi a canone agevolato, e in prossimità del luogo di residenza dei figli, ai genitori separati o divorziati, già inseriti tra coloro che hanno diritto ad alloggi ERP secondo quanto stabilito dalla legge regionale 10 del 2004.

L’assessore alle Pari opportunità Simona Ferro si è dichiarata a favore dell’ordine del giorno e ha illustrato le iniziative assunte dal suo assessorato in materia.

L’assessore all’edilizia Marco Scajola si è dichiarato a favore del documento e ha ricordato le politiche abitative attivate in questo campo.

Mabel Riolfo (Lega Liguria-Salvini), Sergio Rossetti (Pd-Articolo Uno) e Lilli Lauro (Cambiamo con Toti presidente) hanno annunciato voto favorevole.

“Oggi la Lega ha votato a favore dell’ordine del giorno che ha impegnato la giunta a dare attuazione alla legge regionale 34/2008 garantendo un’idonea copertura finanziaria ai genitori separati e divorziati che si trovano in difficoltà economica e psicologica e promuovendo protocolli d’intesa con i vari enti per la concessione di alloggi a canone agevolato di cui alla legge regionale 10/2004” ha dichiarato il consigliere regionale della Lega Mabel Riolfo.

“Inoltre, la Lega ha depositato in Regione Liguria una proposta di legge che, in applicazione dei principi di bigenitorialità e dell’affidamento condiviso contemplati nel nostro ordinamento giuridico, prevede che tutte le comunicazioni di Regione Liguria e degli enti del sistema regionale, chieste anche da un solo genitore e relative ai minori, siano indirizzate a entrambi i genitori e non soltanto al genitore collocatario”.