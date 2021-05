Turismo, il centrodestra di Albenga: "Potenziare promozione nell'arte, nell'agroalimentare e per le famiglie" - IVG.it

Albenga. “La nostra città dovrebbe potenziare la promozione in alcuni settori, quello delle famiglie, quello dell’arte, e quello delle eccellenze agroalimentari”. È questo l’appello lanciato dal centrodestra sul turismo, dopo il consueto incontro mensile tra Gero Calleri, Cristina Porro ed Eraldo Ciangherotti, capigruppo in Consiglio comunale ad Albenga.

Questa volta alla riunione ha partecipato anche Carlo Scrivano, direttore dell’Unione albergatori della provincia di Savona. “Insieme all’avvocato Alessandro Chirivi segretario ingauno di Fdi, si è parlato, ovviamente, di turismo, uno dei settori che dovrebbe diventare trainante per Albenga- raccontano – Scrivano ha illustrato cosa bolle in pentola nella nostra destinazione, su quello che sono i prodotti turistici più importanti, su come si stanno attivando tutti i canali della promozione attraverso tutti gli strumenti del marketing mix (i canali social, i quotidiani on line, la carta stampata e le TV) e per arrivare alla gestione della tassa di soggiorno”.

“Positiva sicuramente la ‘tourist card’ – spiegano – che, oltre a promuovere tour culturali, esperienze gastronomiche, attività naturalistiche o sportive, scoperta delle proprie radici, laboratori artigianali, permetteva, già lo scorso anno di viaggiare gratuitamente sui bus Tpl in tutta la Riviera e, da quest’anno, anche nell’entroterra, grande risorsa da valorizzare meglio”.

“I dati dell’ultimo anno, causa Covid, sono stati pesanti nel settore turistico, ma si dovrebbe lavorare già da oggi per ‘acciuffare’ quella che sicuramente sarà la ripresa del turismo. Una progettazione che non vediamo nelle scelte dell’amministrazione Tomatis, più conservative che creative” concludono Calleri, Porro e Ciangherotti.