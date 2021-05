Triathlon cross, Danilo Basso conquista il titolo di campione italiano di categoria - IVG.it

Sestri Levante. Nel fine settimana appena trascorso, sabato 15 e domenica 16 maggio, a Sestri Levante, si sono assegnati i titoli italiani di cross triathlon e aquathlon, in occasione del Weekend Multisport.

Sono stati oltre cinquecento gli atleti che hanno partecipato all’evento tricolore organizzato dalla società Piacenza Sport: per quanto riguarda il cross triathlon, valido anche come seconda tappa del circuito, sabato, si sono presentati al via 192 atleti (164 uomini e 28 donne); nell’aquathlon di domenica 16 hanno gareggiato 331 atleti (231 uomini e 100 donne).

Tra i partenti, nel triathlon cross country, non poteva mancare il finalese Danilo Basso. La durissima competizione prevedeva 1.200 metri di nuoto in mare; 26 chilometri in mountain bike con una salita da ripetere due volte, rampe molto impegnative e discese a tratti tecniche, e, per finire, una corsa ad anello su sentiero e asfalto di 7 chilometri.

Danilo Basso è riuscito a portare a termine la massacrante gara classificandosi primo di categoria. Danilo, tesserato da sempre per il Triathlon Savona, ha così conquistato il titolo di campione italiano.