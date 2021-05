Treni, per il 9 giugno proclamato lo sciopero del personale Intercity in tutta la Liguria - IVG.it

Liguria. Il prossimo 9 giugno (dalle 9 alle 17) il personale del treni intercity sarà in sciopero in tutta la Liguria. Lo hanno proclamato i sindacati dopo che “l’ennesima riunione svoltasi ieri tra Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Mobilità, Orsa Ferrovie e i rappresentanti di Trenitalia non ha prodotto risultati”.

Spiegano i rappresentanti delle categorie Luca Miraglia, Sandra Piana, Cristian Sedda, Franco Zolezzi, Mario Pino, Roberto Cesario: “La soppressione di tre coppie di treni Thello che coprivano la tratta Milano Nizza-Marsiglia via Genova sta causando il progressivo calo dei posti di lavoro in Liguria. Mentre viene precluso ogni tipo di nuova assunzione per coprire il turn over, quello indiretto (pulizie e servizi) perde lavorazioni in appalto. A questo si aggiunge una situazione pesantissima dal punto di vista dell’utenza: da un lato i pendolari con la loro quotidiana lotta per spostarsi in Liguria, dall’altro i turisti che già nello scorso fine settimana di bel tempo hanno toccato con mano la carenza di servizio. In vista dell’avvio della stagione turistica, la carenza di personale alla quale si sta andando incontro rappresenta una situazione potenzialmente esplosiva”.

Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Ferrovieri, Fast Mobilità, Orsa Ferrovie hanno denunciato la situazione in più occasioni, ma sono “costrette a prendere atto che, purtroppo, non c’è la volontà di sostenere questo territorio nonostante il grave stato di dissesto della viabilità autostradale che sarà interessata da dieci anni di cantieri, condizione ulteriormente aggravata dalle recenti notizie sui viadotti del levante. I 13 miliardi di investimenti previsti da Rfi in Liguria non possono essere sprecati per l’assenza di impegno da parte di imprese ferroviarie e istituzioni nel garantire adeguati collegamenti a lunga percorrenza in Liguria”.

“Non avendo registrato durante l’incontro di ieri con Trenitalia alcun segnale positivo né rispetto alle assunzioni e a eventuali immissioni, né riguardo ai volumi dell’offerta” i sindacati hanno proclamato per mercoledì 9 giugno sciopero del personale degli Intercity dalle 9 allo 17.