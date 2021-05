Treni, Candia (Lista Sansa): "La Giunta non risponde in consiglio ma fa nuovi annunci per il rinnovo del materiale rotabile" - IVG.it

Liguria. “Un altro annuncio da parte dell’assessore Berrino che alla stampa dice che arriveranno nuovi treni per il rinnovo del materiale rotabile. Peccato che, ieri, alla nostra interrogazione non abbia risposto: avevamo chiesto in Consiglio regionale di farci conoscere il bilancio tra vagoni dismessi (perché non più performanti) e vagoni nuovi” afferma la consigliera regionale Selena Candia (Lista Sansa).

“Annunciano nuovi treni, ma non si capisce se poi la flotta sarà sufficiente a coprire il fabbisogno dei pendolari. Abbiamo quindi il sospetto che la non risposta alla nostra interrogazione nasconda qualcosa” prosegue.

“Chiederemo quindi di nuovo una risposta, questa volta definitiva, alla prossima occasione” conclude la consigliera.