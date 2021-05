Tre mezzi coinvolti in un incidente nel centro di Savona: una donna incastrata in auto - IVG.it

Savona. E’ rimasta incastrata nell’abitacolo dell’auto questa mattina intorno alle 9 una donna coinvolta in un incidente stradale in via XX settembre a Savona.

A scontrarsi, per cause ancora da chiarire, un’auto e un furgoncino, che hanno poi causato l’urto di un terzo mezzo, uno scooter parcheggiato.

Per liberare la donna dal mezzo a quattro ruote è stato richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Il bilancio dell’incidente parla di due feriti che sono poi stati accompagnati all’ospedale San Paolo dalla Croce Bianca di Savona.

Fortunatamente le condizioni delle due persone non destano particolare preoccupazione: per entrambi sono stati disposti codici gialli.