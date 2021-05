Trasferimento mercato di Albenga, Ciangherotti alla giunta: "Soluzione definitiva, non provvisoria" - IVG.it

Albenga. In merito all0 spostamento del mercato settimanale di Albenga “all’amministrazione comunale chiedo un atto di buonsenso: il trasferimento che segue l’assegnazione dei posti deve essere interpretato come una soluzione definitiva e non provvisoria perché accontenta gli ambulanti e i cittadini di Albenga e ne gioverebbe sicuramente anche il quartiere di Pontelungo”.

Ad avanzare questa richiesta rivolta alla giunta Tomatis è il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Eraldo Ciangherotti: “Il trasloco delle bancarelle da via Lungocenta Croce Bianca a via Carloforte potrebbe scrivere un’importante pagina del commercio ambulante cittadino”.

Infatti, dal prossimo 2 giugno il mercato del mercoledì verrà spostato in via Carloforte, dalla sponda sinistra del Centa in una zona che Ciangherotti definisce “idonea per ambulanti e clientela”. “La scorsa settimana – ricorda – sono terminate le assegnazioni dei posteggi, alimentari e non alimentari. Adesso gli ambulanti attendono soltanto più gli allacci Enel che il Comune di Albenga fornisce ad alcuni commercianti e poi, finalmente, verrà emessa ordinanza di trasferimento”.

“Già ai tempi della decisione di trasferire le bancarelle da via Dalmazia, altro flop dell’amministrazione comunale – sottolinea Ciangherotti – avevo proposto un trasloco in via Carloforte, zona non lontano dal centro, vicina a viale Pontelungo e soprattutto di facile gestione anche dal punto di vista della viabilità. Invece la giunta Tomatis, subentrata a Cangiano, aveva deciso di trasferire il mercato sul Lungocenta Croce Bianca. Scelta contestata dagli ambulanti e che io stesso ho sottolineato più volte come azzardata vista la pericolosità di quella zona così vicino al fiume”.

“Gli eventi alluvionali di inizio ottobre alla fine mi hanno dato ragione e oggi – conclude il consigliere – l’amministrazione ha dovuto decidere una nuova collocazione delle bancarelle”.