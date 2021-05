TPL Linea prosegue la lotta all’evasione: nuovi controllori in azione - IVG.it

Savona. Con la fase di riaperture, l’arrivo della stagione estiva e un progressivo ritorno alla normalità, TPL Linea srl mette in campo nuovi controlli nella lotta all’evasione grazie ad attività formative per la qualifica di verificatori dei titoli di viaggio.

Oltre all’inasprimento delle sanzioni per quanti saranno sorpresi senza titolo di viaggio secondo le disposizioni varate lo scorso anno, l’azienda di trasporto pubblico savonese vuole incrementare in maniera capillare il contrasto alla continua presenza sui mezzi TPL dei “furbetti” sprovvisti di regolare biglietto.

In concomitanza con l’estate si registra un fisiologico incremento dell’evasione, quanto mai dannosa per TPL Linea in particolare dopo la grave crisi della mobilità e del trasporto causata dalla crisi pandemica.

Ecco che per il personale viaggiante dell’azienda di trasporto pubblico savonese è stato organizzato il corso di formazione necessario per ottenere il patentino e quindi l’abilitazione professionale per esercitare le attività di controllo: si tratta di 33 dipendenti di TPL Linea, che dai primi di giugno potranno svolgere le verifiche dei titolo di viaggio sulla base di una nuova organizzazione del personale dipendente in vista della stagione estiva.

Il presidente di TPL Linea srl Simona Sacone e il direttore generale Giovanni Ferrari Barusso dichiarano: “L’attività di verifica dei titoli di viaggio sarà ancora potenziata e migliorata grazie al nostro personale viaggiante: l’azione formativa progettata dall’azienda è stata necessaria per avere una maggiore presenza sui nostri autobus di controllori qualificati, in modo da estendere la rete delle ispezioni”.

“I nuovi controllori abilitati saranno in azione sia nelle ore diurne quanto in quelle serali”.

“All’interno dei bus resteranno ben visibili i manifesti sulle pesanti sanzioni a cui passeggeri potrebbero andare incontro: proseguiamo, quindi, nella nostra campagna di sensibilizzare a tutta l’utenza, giovani e meno giovani”.

Quanto al pagamento delle multe da parte degli utenti indisciplinati TPL Linea srl aveva avviato una collaborazione con l’Agenzia delle Entrate per la riscossione delle sanzioni, al fine di recuperare il credito in maniera incisiva. Nonostante l’emergenza sanitaria i primi risultati si sono visti e si vedranno maggiormente nei prossimi mesi: “Sono indispensabili deterrenti a 360 gradi nella lotta all’evasione, questo anche come segno di rispetto nei confronti dell’utenza in regola” concludono i vertici di TPL Linea.