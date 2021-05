TPL Linea: disagi per lo sciopero di martedì 1 giugno - IVG.it

Savona. Avviso per il trasporto pubblico locale nel savonese da parte di TPL Linea.

L’azienda di trasporto informa la clientela e l’utenza che, a causa dello sciopero indetto dalle segreterie nazionali di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna così come dalle segreterie territoriali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Faisa Cisal, per la giornata di martedì 1 giugno 2021 i servizi di questa azienda potranno subire riduzioni e/0 limitazioni da inizio servizio, alle ore 5.00, dalle ore 8.30 alle ore 17.30 e dalle ore 20.00 fino a fine servizio.

Ripercussioni sono previste anche per il trasporto scolastico: i servizi di scuolabus per le scuole medie potrebbero non essere erogati nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17.30.

“Saranno garantite le fasce orario di maggiore flusso e necessità per l’utenza, tuttavia non si escludono ulteriori disagi prima o dopo le ore di sciopero programmato dai sindacati di categoria” afferma TPL Linea.

“L’azienda di trasporto savonese si scusa per i possibili disservizi e disagi causati dallo sciopero” conclude la nota.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 019-2201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle 13.30 alle ore 16.00).