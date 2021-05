Tiro con l’arco: Saber Ben Fekih Ali si laurea campione regionale - IVG.it

Stella. Si sono svolte lo scorso weekend due gare interregionali di tiro con l’arco, specialità Hunter Field, sulle colline di Imperia.

La competizione consiste nel tirare in un percorso inserito nei boschi su ventiquattro bersagli, posti a distanze miste, in parte conosciute e in parte sconosciute. La gara della domenica era valida per l’assegnazione dei titoli regionali liguri della disciplina.

Per la compagnia savonese degli Arcieri 5 Stelle erano presenti due atleti. Federica Naso ha conquistato, tra le Allieve arco olimpico, due terzi posti, salendo così sul podio in entrambe le gare.

Saber Ben Fekih Ali ha vinto la domenica il titolo regionale nell’arco olimpico, sia tra i Seniores sia nella categoria Assoluta. Si è reso protagonista di un’ottima gara, nonostante abbia da poco ripreso ad allenarsi con i giusti ritmi, visto che in inverno, causa l’indisponibilità delle palestre savonesi, gli allenamenti sono stati scarsi.

Domenica gli arcieri savonesi saranno impegnati nella gara all’aperto di Borghetto Santo Spirito, organizzata sul molo di piazza Marinai d’Italia in occasione delle manifestazioni per celebrare l’adesione del Comune all’European Community of Sport.