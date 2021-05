Tiro a Volo, il campionato regionale di fossa universale si apre col successo di Aldo Berengan - IVG.it

Genova. Nel primo fine settimana di maggio anche il campionato regionale di fossa universale, nel rispetto delle linee guida emanate dalla Fitav, ha preso il via sulle pedane del Tiro a Volo Genova.

Alla presenza del presidente della società Donatella Cossentino, del delegato regionale Francesco Ciocca e del delegato della città metropolitana di Genova Danila Causi sono scesi in campo 45 tiratori.

La prova è stata coordinata da Giuseppe Borin e si è svolta su 50 piattelli a scorrere.

Il primo assoluto della classifica generale è stato Aldo Berengan con un buon 47 su 50 davanti a Pierluigi Mombelli con 46/50 e Davide Ramella, anch’egli con 46/50, giunto terzo. A seguire, in quarta posizione Giorgio Zamboni, in quinta Edoardo Mangolini e in sesta Silvio Tubino.

Ecco le classifiche del campionato, per categoria e qualifica.

Prima Categoria

1° classificato: Ramella Davide (Tav Collabassa) con il risultato di 46 su 50

Seconda Categoria

1° classificato: Berengan Aldo (Tav Albenga) con il risultato di 47 su 50

2° classificato: Mombelli Pierluigi (Tav Albenga) con il risultato di 46/50

3° classificato: Zamboni Giorgio (Tav Collabassa) con il risultato di 43/50

Terza Categoria

1° classificato: Gasperini Cristiano (Tav Albenga) con il risultato di 41 su 50

2° classificato: Delucchi Massimo (Tav Genova) con il risultato di 40/50

3° classificato: Biasetti Luciano (Tav Genova) con il risultato di 37 /50

Qualifica Senior

1° classificato: Chiappori Giuseppe (Tav Albenga) con il risultato di 42/50

2° classificato: Fabbri Fabrizio (Tav Genova) con il risultato di 36/50

3° classificato: Navarra Francesco (Tav Albenga) con il risultato di 34/50

Qualifica Veterani

1° classificato: Mangolini Edoardo (Tav Genova) con il risultato di 43/50

2° classificato: Tubino Silvio (Tav Albenga) con il risultato di 42/50

3° classificato: Tomasoni Roberto (Tav Genova) con il risultato di 42/50

Qualifica Master

1° classificato: Di Cesare Guido (Tav Priama) con il risultato di 42/50

2° classificato: Aramini Ettore (Tav Genova) con il risultato di 42/50

3° classificato: Canepa Antonio (Tav Priama) con il risultato di 38/50

Settore giovanile maschile

1° classificato: Morando Samuele (Tav Grenova) con il risultato di 38/50

2° classificato: Corona Giovanni (Tav Priama) con il risultato di 25/50

3° classificato: Traverso Jacopo con il risultato di 22/50

Settore giovanile femminile

1ª classificata: Capurro Sabina (Tav Albenga) con il risultato di 15/50