Tesori d'arte, cultura, fiere agricole, recital musicali: una vasta gamma di eventi nel fine settimana in provincia - IVG.it

Il 15 maggio 1902 in un campo fuori Grass Valley, in California, Lyman Gilmore riuscì per primo a far volare un apparecchio a motore (era un aliante a vapore). Oltre un secolo dopo nella nostra “piccola” provincia di Savona anche noi amanti del divertimento del fine settimana avremo l’imperdibile occasione di spiccare il volo con i tantissimi eventi in programma nel sabato e nella domenica di questa metà di maggio, con un occhio di riguardo alle previsioni del meteo e l’auspicio di non vanificare il nostro tentativo “aereo” per via di qualche goccia dal cielo.

Nel weekend si terranno le Giornate FAI di Primavera, dal 1993 le più importanti dedicate al nostro patrimonio culturale. La manifestazione torna a coinvolgere gli italiani nell’entusiasmante scoperta delle bellezze che ci circondano, di cui molte poco conosciute o accessibili in via eccezionale. Ad Albissola Marina sarà visitabile Villa Faraggiana con una speciale perla: il percorso “La Madonna tra devozione e propaganda”, un “viaggio” esclusivo all’interno della Cappella Faraggiana. Ad Albenga il Gruppo Giovani realizzerà un percorso storico artistico di visite guidate nella Chiesa Santi Simone e Giuda e nell’Oratorio San Giovanni Battista, in frazione San Fedele.

Sempre ad Albenga torna la Festa di Sant’Isidoro, patrono degli agricoltori: il centro storico sarà “invaso” da grossi trattori e saranno presenti stand espositivi con le eccellenze del territorio, come il Presidio Slow Food dell’Asparago Violetto, i mezzi e gli animali da fattoria, come mucche e vitellini, che i bambini potranno vedere da vicino. “La stagione inaugurata da ‘Fior d’Albenga’ prosegue con una giornata dedicata al comparto agricolo, che insieme a quello florovivaistico è da sempre traino per l’economia della Piana”, spiega l’assessora comunale agli Eventi Marta Gaia.

Ad Alassio riaprono i Giardini di Villa della Pergola. Accompagnati da guide specializzate, i visitatori potranno ammirare le migliaia di specie diverse di piante e fiori che i Giardini custodiscono tra rarità ed esemplari unici, come gli agrumi, le fioriture di lavanda e la collezione di glicini. I Giardini ospitano anche la flora mediterranea ed esotica sempreverde e proveniente da ogni angolo del mondo. È possibile poi imbattersi nei piccoli abitanti: scoiattoli, ricci, rane e molte specie di uccelli. Presenti anche le nuove acquisizioni, come il boschetto dei Mirti Secolari.

A Savona il pianista Loris Orlando si esibirà in un recital pianistico che esalterà le qualità del pianoforte Yamaha C7, 3/4 di coda, recentemente acquistato. Un appuntamento musicale orientato alla stagione romantica del pianoforte grazie ad un programma incentrato su due momenti decisivi del pianismo ottocentesco. Il concerto si apre infatti con il Ludwig van Beethoven degli anni tra 1801 e 1802, in cui il musicista ripensò la cosiddetta forma sonata alla ricerca di nuove soluzioni, specie sul piano espressivo. A seguire tre celebri pagine di Fryderyk Chopin, anch’esse frutto di un profondo e costruttivo confronto con il passato e il proprio tempo.