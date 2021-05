Tennistavolo, quarto titolo tricolore consecutivo per Matteo Orsi - IVG.it

Albisola Superiore. La seconda giornata dei campionati italiani paralimpici di Cadelbosco di Sopra (Reggio Emilia) è stata monopolizzata dalle gare di singolare di classe assolute.

In classe 3 maschile Matteo Orsi (Tennistavolo Savona) ha conquistato il quarto titolo consecutivo. Suo avversario in finale, come già due anni fa a Verona è stato Gimmj Mestriner (Pongistica Basso Piave San Donà). Dopo i primi due set favorevoli al ligure (11-5, 11-9), nel terzo il veneto è stato a rimontate da 2-5 a 10-6, per chiudere al sua seconda chance (11-7). Nel quarto ha nuovamente recuperato da 1-3 a 4-4 e dal 6-6 è passato a condurre (8-6). L’azzurro a sua volta è risalito (8-8) e dall’8-9 ha incamerato gli ultimi tre punti.

Orsi precedentemente aveva eliminato nei quarti per 3-0 (11-3, 11-1, 11-1) Sabino Pastore (Polisportiva Handicappati Fiorentini) e in semifinale per 3-0 (11-4, 11-2, 11-4) Marco Capilli (Il Circolo Etneo), mentre Mestriner aveva superato per 3-0 (11-5, 11-3, 11-4) Andrea Galli (Nerviano Tennistavolo) e per 3-2 (7-11, 11-8, 11-9, 4-11, 11-8) Alessandro Giardini (Fondazione Bentegodi). Bronzo ex aequo, dunque, per Giardini e Capilli.