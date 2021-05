Tennis, Loano: Davide Ansaldi docente di Sport Vision - IVG.it

Loano. Il maestro nazionale Davide Ansaldi, laureato in scienze motorie, maestro e giocatore dell’Asd Tennis e Sport Educativo Alberto Zizzini, ha ricevuto il prestigioso incarico dall’Istituto Superiore di formazione “Roberto Lombardi” di docente di Sport Vision, training visivo-motorio per il miglioramento della percezione visiva nel tennis.

Dice il direttore del circolo loanese e tecnico nazionale Alberto Zizzini: “Sono molto felice per Davide, maestro serio e preparato che ho fortemente voluto nello staff, il giusto riconoscimento per un insegnante che fa della formazione continua il suo credo. Obiettivo futuro dell’Asd è quello di creare uno staff di alto livello formato da un sempre maggior numero di laureati in scienze motorie, con specifiche competenze nell’insegnamento del tennis”.

“Già il weekend scorso Davide si è recato al centro tecnico federale di Castel di Sangro per il primo raduno nazionale dopo un anno e mezzo di stop per il Covid, dove ha incontrato il direttore dell’Istituto, Michelangelo Dell’Edera, per monitorare lo stato dell’arte dell’eccellenza del tennis giovanile italiano” conclude Zizzini.