Tennis: Ilaria Cretti e Jacopo Accatino si aggiudicano il Trofeo Clapsy ad Andora - IVG.it

Andora. Si è conclusa la prima edizione del Trofeo Clapsy Open di tennis svoltosi sui campi del Tennis Pinamare di Andora da venerdì 14 a mercoledì 26 maggio. In totale 119 iscritti ai nastri di partenza per contendersi i titoli nel singolare maschile, femminile e nel doppio maschile.

Sono Jacopo Accatino 2.5 (Tc Pietra) ed Ilaria Cretti (Tc Finale) 2.6 a mettere il sigillo nelle gare di singolare battendo in finale, rispettivamente, Davide Carrara 2.8 (Ata Battisti) e Rebecca Bonello 2.4 (Tc Finale).

Nel doppio maschile si aggiudicano il torneo Federico Pugliese e Lorenzo Elia del Tc Finale, davvero bravi ad avere la meglio in semifinale contro la coppia di casa composta da Luca Ferrero e Marco Corrado per 14/12 al super tie-break ed in finale contro Amedeo Deghenghi e Rodolfo Roncallo, anch’essi tesserati Pinamare.

“Sono stati giorni di bel tennis ben organizzati e coordinati dallo staff e dal giudice arbitro nella splendida cornice dello Sporting Pinamare che si prepara alla stagione estiva con tutti i servizi in funzione (tennis, padel, piscina, bar, alloggi, corsi estivi, tornei, eccetera). Un ringraziamento di cuore allo sponsor Clapsy che ha sponsorizzato il torneo e collaborato alla realizzazione delle graditissime t-shirt dell’evento” dicono i portavoce del circolo andorese.

Prossimo appuntamento dal 25 giugno al 4 luglio con il 9° Torneo Open nazionale con montepremi di 4.000 euro, un’ottima occasione per godersi l’inizio dell’estate allo Sporting e ad Andora.