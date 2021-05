Tennis Club Loano, la squadra femminile promossa in Serie D3 - IVG.it

Loano. La squadra di Serie D4 femminile del Tennis Club Loano, formata da Ginevra Bagozzi, Matilde Martinetti (under 14) e Laura Olivieri (under 18) è stata promossa in Serie D3.

Le ragazze, tutte cresciute nel vivaio del TC Loano, si sono aggiudicate la promozione con la vittoria decisiva contro il Tennis Club Il Faro di Pinamare di Andora confermando il risultato di 2-1, già ottenuto nella partita di andata.

Vittoria anche per la formazione di Serie D3 Loano “B”, composta da Antonio Zicari, Francesco Celidonio, Marco Monfasani e Matteo Arnò. La squadra ha vinto 2-1 contro il Savona compiendo così un passo deciso verso la salvezza, non abbandonando inoltre le speranze di accedere ai playoff.

La squadra Under 14 maschile Loano “A”, formata da Federico Dallan e Pietro Sfacteria, si è fermata in semifinale nel tabellone regionale, battuta 2-1 dal CT Spezia. Il team giovanile ha così concluso una stagione comunque molto positiva.