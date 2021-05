Tennis Club Finale, debutto positivo in Serie B1: pareggio con il CT Scaligero - IVG.it

Finale Ligure. Finisce 3 a 3 la sfida tra il Tennis Club Finale ed il Circolo Tennis Scaligero. È iniziata così nel migliore dei modi l’avventura del team finalese in Serie B1, impegnato all’esordio sui campi di casa.

È stato un ottimo esordio quello di “Beppe” La Vela, facile vincitore in singolo su un pari classifica 2.3, così come quello di Alessandro Critelli (2.6), che ha rispettato il pronostico ed ha portato a casa un punto prezioso. Matteo Civarolo (2.5) e Biagio Gramaticopolo (2.2) hanno completato l’opera imponendosi in doppio.

Domenica prossima il Finale sarà in trasferta ad Albinea.

In Serie D1 è andato male per il Finale lo spareggio salvezza contro il TC Genova al termine di una combattuta giornata di partite tra due team di amici che hanno trascorso una giornata all’insegna della sportività. L’esperienza del maestro Maffei si è rivelata decisiva nel doppio di spareggio ma Pietro Gaudenzi, Andrea Garibbo e Andrea Raneli avevano giocato tre ottimi singolari riportando altrettante vittorie.

Vincono 2 a 1 entrambe le formazioni di Serie D4 con Scalia, Jurgen e Sicolo che espugnano Varazze e con Nisi e Balestrieri che si impongono a Borgio.