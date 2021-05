Tempo di cambiamenti a Dego: salutano Gianluca Bernasconi e Mirco Bagnasco - IVG.it

Mister Mirco Bagnasco non sarà più sulla panchina del Dego quando scatterà la nuova stagione. Lo ha comunicato ufficialmente oggi la società valligiana attraverso un comunicato.

Il Dego rende noto che si è trattato di una separazione avvenuta “in accordo con mister Mirco Bagnasco”, ringraziando il tecnico per le “ottime stagioni disputate” e augurando il meglio per il futuro.

Bagnasco aveva sostituito mister Marco Albesano, attualmente alla guida del Pallare, e aveva condotto nella stagione 2018/2019 il Dego alla salvezza, senza dover passare dai play out. L’anno successivo un netto miglioramento, con la squadra che viaggiava a ritmo play off prima del brusco stop imposto dalla pandemia.

Ha lasciato il Dego anche il direttore sportivo Gianluca Bernasconi, ex giocatore che era stato tra i promotori della rinascita della società. “Tengo a precisare – commenta – che non vi è stata alcuna frizione né con la società né con il tecnico. Semplicemente, impegni di famiglia e di lavoro non mi lasciano più il tempo necessario per fare le cose al meglio. Giusto quindi lasciare”.