Telemedicina, il Lions Club Alassio "Baia del Sole" dona un tablet alla Croce Bianca di Laigueglia - IVG.it

Alassio. Continua l’impegno del Lions Club Alassio “Baia del Sole” a favore della Croce Bianca di Laigueglia con la donazione di tablet per lo svolgimento del servizio di telemedicina.

“Siamo molto felici di poter contribuire – dichiara la Presidente del Lions Virginia Carbone – alla piena realizzazione di un progetto innovativo ed utile, “Laigueglia in Salute”, e ringraziamo il Consigliere Regionale Brunello Brunetto per aver portato alla nostra attenzione questa esigenza della Croce Bianca di Laigueglia.

In un anno impervio come quello passato, abbiamo cercato di non fermarci e di essere d’aiuto alla nostra comunità locale in particolar modo ai militi del sodalizio laiguegliese che tra non poche difficoltà ha continuato a garantire servizi essenziali”

Presente al breve incontro anche il Sindaco di Laigueglia Roberto Sasso Del Verme che ha ricordato, ringraziando il Lions Club, i fini del progetto “Laigueglia in Salute”:

“Negli ultimi mesi è emerso come i cittadini abbiano la necessità di essere aiutati anche tramite strumenti che possano gestire il monitoraggio a distanza di parametri clinici e dei sintomi, garantendo nel contempo la continuità assistenziale ed in alcuni casi intervenire per contrastare fenomeni di isolamento. Per tali motivazioni abbiamo creduto nel servizio di telemedicina, un ausilio utilissimo ed un’opportunità colta, tra i primi in Regione Liguria, dal nostro Comune”

“È in tale ottica – concludono i militi della Croce Bianca di Laigueglia – che la donazione del Lions consentirà di implementare molto la nostra offerta. Ricordiamo infatti che tutti i giorni della settimana, dalle 09.00 alle 12.00, è possibile contattarci ed usufruire dei servizi semplicemente chiamandoci allo 0182-1905106”.