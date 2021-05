Tamponi in farmacia, Sansa: "Basta gestione della malattia come campagna pubblicitaria" - IVG.it

Liguria. “Giorni fa è stata stromabazzata, per l’ennesima volta, una novità: i tamponi in nelle farmacie. Noi, come Lista Sansa e opposizione, abbiamo verificato e abbiamo ci risultava che la situa si fosse impantanata. Toti ieri in Consiglio regionale ci ha garantito che non era così. Ma oggi sui media locali scopriamo che solo una farmacia fa i tamponi perché “la maggior parte sono in difficoltà nell’attrezzarsi con gazebo e personale qualificato””, così Ferruccio Sansa, capogruppo lista omonima.

“Ci sono due problemi – spiega -. Il primo è che nelle farmacie non si fanno tamponi che sarebbero utilissimi per una evitare ulteriori contagi oggi che la malattia sembra più sotto controllo. Il secondo problema riguarda gli annunci quotidiani da parte della Regione a cui non segue niente”.

“Non ne possiamo più di d’assistere a una gestione della malattia come se fosse una campagna pubblicitaria”, conclude Sansa.