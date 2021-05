Tamponamento in A6, autostrada riaperta: un ferito in ospedale - IVG.it

Savona. Aggiornamento ore 14.50 Il bivio tra l’A6 e l”A10 in direzione Torino è stato riaperto. Sul tratto autostradale interessato dall’incidente il traffico sta tornando alla normalità. Uno dei due conducenti rimasti coinvolti nel sinistro è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi. Aggiornamenti conclusi.

Aggiornamento ore 14.00 I sanitari stanno valutando le condizioni di salute dei conducenti coinvolti nel sinistro. Secondo quanto riferito, le condizioni di salute degli automobilisti coinvolti non sarebbero gravi. Al momento sono tre i chilometri di coda nel tratto interessato dal tamponamento.

– Ennesimo incidente sulle autostrade savonesi, anche questa mattina intorno alle 12:30 un tamponamento tra due auto sull’A6 Torino-Savona, precisamente al chilometro 113+000, dove è presente un restringimento di corsia.

Ancora non si conoscono le dinamiche e le condizioni delle persone coinvolte nell’impatto, sul posto è intervenuta la Croce Rossa di Vado con l’automedica del 118, oltre alle forze dell’ordine, al personale autostradale e alla squadra 11 dei vigili del fuoco di Savona.

Dopo aver messo in sicurezza l’area, i vigili del fuoco si sono messi al lavoro per soccorrere l’occupante di una delle due auto: gli operatori hanno tagliato una porzione di portiera e del montante del veicolo, così da poter estrarre il conducente del mezzo. Per completare l’operazione è stato necessario l’utilizzo del gruppo oleodinamico da taglio completo di divaricatore e cesoia per il taglio delle lamiere. L’intervento è durato circa due ore. Il ferito è stato poi consegnato ai sanitari.

Si segnalano 11 chilometri di coda al bivio tra l’A6 e l’A10 in direzione Torino, tratto che è stato chiuso. Si consiglia di rientrare in autostrada al casello di Altare percorrendo la SS1 e poi la SP29 del Colle di Cadibona.

SETTE INCIDENTI IN 7 GIORNI

Una settimina da incubo per le autostrade liguri che dallo scorso martedì contano ben 7 incidenti tra A10 e A6, uno dei quali con un infausto esito, è costato infatti la vita a Celso Bruno, 50enne di Ventimiglia.

Tutto ha avuto inizio l’11 maggio, quando tra Savona e Albisola (direzione Genova), nella galleria Torre Faraggiana, si sono scontrati tre tir. Un incidente che ha paralizzato il traffico per tutta la giornata, non solo creando diversi chilometri di coda sull’A10, ma anche sull’A6 Torino-Savona. A subirne le conseguenze, ovviamente, anche la via Aurelia e il centro città.

Il giorno successivo, mercoledì 12 maggio, il secondo schianto. Questa volta in direzione Francia, con un tamponamento a catena tra un’auto e due tir nei pressi di un cantiere tra Pietra Ligure e Borghetto. Il sinistro, avvenuto intorno alle 9:15, ho creato disagi al traffico autostradale oltre le ore 14, riversando numerosi automobilisti e mezzi pesanti sull’Aurelia. Veicoli che procedevano a passo d’uomo e tempi di attesa biblici per raggiungere Pietra Ligure da Savona o Finale Ligure.

Si arriva così a giovedì 13, in cui si contano ben due incidenti. Il primo a Celle Ligure, in direzione Genova, che ha visto coinvolte due auto. Il secondo in serata tra Pietra Ligure e Borghetto dove a scontrarsi sono stati nuovamente due tir.

Non si salva il weekend. Venerdì: al mattino il tamponamento in A10 tra 4 auto, in serata in A6 un automobilista perde il controllo del mezzo e colpisce il guardrail prima di un testacoda. Sabato sera, invece, l’incidente mortale, avvenuto all’altezza dell’ultima galleria prima della barriera autostradale di Ventimiglia (direzione Italia), in cui ha perso la vita un operaio edile che stava tornando a casa dal lavoro.