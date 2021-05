Successi piemontesi alla Luceto Classic: Mattia Bertoncini e Simona Demaria primi sul percorso X-Treme - IVG.it

Albisola Superiore. Sei giorni fa, in provincia di Savona, si è tornato a correre su strada, con La Rapidissima 10K a Pietra Ligure e Borgio Verezzi. Oggi è finalmente giunto il momento degli appassionati di corsa sui sentieri: questa mattina si è gareggiato a Luceto, località di Albisola Superiore.

Con l’organizzazione dell’Asd Team Italtende, in collaborazione con Crcs Luceto, si è svolta la seconda edizione della Luceto Classic. Oltre al già collaudato percorso di 11 chilometri, con dislivello positivo di 400 metri e partenza alle ore 9,45, è stato proposto un tragitto più lungo, denominato X-Treme, sulla distanza di 20 chilometri e con 1200 metri di dislivello positivo, i cui partecipanti sono scattati alle ore 9,30.

Tutti esauriti i trecento posti a disposizione; la gara X-Treme è stata portata a termine da 183 atleti (148 maschi e 35 femmine), la prova più breve da 96 (63 maschi e 33 femmine), per un totale di 279 finishers.

Su un percorso reso più difficoltoso dalla pioggia caduta poco prima del via, nella X-Treme ha primeggiato Mattia Bertoncini, classe 1998, tesserato per il GSA Valsesia, in 1h41’25”. Secondo classificato Fabio Cavallo (Team Marguareis) in 1h45’05”, terzo Manuel Bonardi (Atletica Pidaggia) in 1h49’03”.

A seguire, quarto Andrea Fornero (Sportification), quinto Giovanni Paris (Valchiese), sesto Corrado Ramorino (Gruppo Città di Genova), settimo Pablo Angel Nicolas Barnes (Atletica Varazze), ottavo Mirko Becherini (Primiero), nono Alberto Ghisellini (Gruppo Città di Genova), decimo Mauro Giraudo (Sportification).

In ambito femminile successo di Simona Demaria (Podistica Valle Grana) in 2h13’42”; seconda posizione per Elisa Giordano (Team Marguareis) in 2h15’40”, terza Alice Minetti (Roata Chiusani) in 2h19’05”. Quarta classificata Virginia Oliveri (Atletica Varazze), quinta Marcella Ferraro (Podistica Savonese).

Clicca qui per la classifica della gara di 20 chilometri.

La gara Classic ha visto tagliare il traguardo per primo Lorenzo Parodi in 44’54”; secondo Alessio Bozano (BergTeam) in 46’34”, terzo Lorenzo Meroni (Zena Runners) in 47’42”. Quarta posizione per Giovanni Pesce (San Francesco), quinto Mattia Grosso (Atletica Alessandria), sesto Oscar Bracco (Valtanaro), settimo Mirco Garello, ottavo Diego Rubagotti.

Tra le donne netta vittoria di Giovanna Malerba (Atletica Arcobaleno) in 50’05”; al secondo posto Eleonora Serra (Triathlon Savona) in 59’18”, terza Noemi Podda (Sportification) in 59’54”, quarta Susanna Scaramucci (Maratoneti Genovesi).

Clicca qui per la classifica della gara di 11 chilometri.