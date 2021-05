Su IVG arrivano i podcast, si parte con “La Telefonata”: interviste genuine per raccontare il savonese - IVG.it

Il 2021 di IVG.it è partito a gonfie vele. Il primo aprile il Vostro Giornale ha spento ben 15 candeline e come regalo è arrivato un completo restyling del sito.

Oggi, a poco più di un mese dal lancio del nuovo giornale, arriva un’altra novità. Su IVG, infatti, sbarcano i podcast.

CHE COS’È UN PODCAST E COME ISCRIVERSI

È semplicemente un contenuto audio, proposto solitamente ad episodi, che viene caricato e messo a disposizione su internet. In questo modo, il podcast può essere ascoltato potenzialmente ovunque attraverso smartphone, tablet, tv, computer e altri dispositivi simili.

Una delle applicazione più utilizzate per ascoltare i podcast è sicuramente l’app podcast di Apple. Una volta scaricata e aperta, l’applicazione consente di cercare il podcast desiderato e iscriversi per rimanere sempre aggiornati con gli ultimi episodi caricati. I podcast sono disponibili anche su altre piattaforme, come Spreaker, Amazon Music, Spotify e Google Podcast. Anche in questi casi è possibile scaricare un’applicazione e iscriversi ad un determinato podcast per ascoltare gli episodi ed essere avvisati in caso di novità.

ECCO “LA TELEFONATA”: IL PRIMO PODCAST DI IVG

Si chiama “La Telefonata” ed è il primo podcast che troverà spazio sul Vostro Giornale. Il progetto nasce da un’idea di un giornalista della nostra redazione, Nicola Seppone, che spiega così il nuovo contenuto: “Alla base di tutto c’è un’intenzione molto semplice – racconta -, ovvero quella di intervistare telefonicamente qualcuno per farsi raccontare qualcosa. Ma il punto è proprio qui: non è tanto il ‘cosa’ verrà raccontato all’interno podcast, quanto il ‘modo’ in cui si svolgerà la chiacchierata con il mio interlocutore. Ho deciso di dare alla telefonata un taglio informale e l’intenzione è quella di porsi subito in sintonia con la persona che starà dall’altra parte del telefono. In poche parole, nella telefonata non ci sarà spazio per le formalità, ma quello che verrà raccontato dovrà essere il frutto di un confronto vero, genuino e senza tanti giri di parole”.

È il savonese e in particolare l’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure il protagonista del primo episodio de La Telefonata: “Nel primo episodio ho deciso di intervistare un’infermiera che ha vissuto in prima linea l’emergenza sanitaria – spiega Nicola -. Nel corso della chiamata affrontiamo diversi argomenti. Oltre ai momenti difficili vissuti durante l’emergenza, parleremo anche del trasferimento del punto nascite e delle prospettive future del nosocomio pietrese”.

Tanti e senza limitazioni tematiche gli argomenti che verranno affrontanti nel corso delle interviste: “Per questo podcast non mi sono posto limiti – conclude -, ma ovviamente avrò un occhio di riguardo per le storie provenienti della provincia di Savona. Mi piacerebbe non solo raccontare qualcosa, ma anche provare a far emergere il lato più umano delle persone. Sono tanti, infatti, i personaggi (magari anche localmente molto conosciuti) che abbiamo imparato a conoscere solo attraverso dei comunicati stampa formali, spesso incapaci di mettere in risalto le parti più vere di quelle persone. Ecco, con la telefonata cercherò proprio di tirare fuori questo lato che spesso rimane nascosto”.

Per iniziare a seguire la pagina Facebook de “La Telefonata“, all’interno della quale verranno di volta in volta inseriti i nuovi episodi caricati, clicca qui.

VUOI PARTECIPARE A “LA TELEFONATA”? SCRIVI O… CHIAMA

Se hai una storia da raccontare e hai deciso di farlo attraverso “La Telefonata” puoi mandare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica nicolaseppone@ivg.it oppure chiamare il numero 328.2648472.

DOVE, QUANDO E COME VUOI: IL PODCAST È SEMPRE LÌ

Una volta scaricato, il podcast può essere ascoltato su qualsiasi dispositivo. Anche offline. In poche parole si può scaricare (online) una traccia e la si può riascoltare (anche offline) in ogni momento. Troverete i nuovi podcast di IVG direttamente nella home page del giornale e da lì vi basterà un click (o un tap) per mettervi all’ascolto.