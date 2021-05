Studenti del Giancardi di Alassio scelti per la Festa dell'Europa: alla diretta presente anche il ministro Bianchi - IVG.it

Alassio. Alle 10.30 di oggi, con un video di ragazzi festosi e l’Inno alla Gioia, si è aperta la Festa dell’Europa organizzata dal Ministero dell’Istruzione, alla presenza del Ministro Patrizio Bianchi.

Letizia Granato e Sharon Costa sostenute da un team di allievi delle quinte del “Giancardi” hanno avuto l’onore di avviare il collegamento in streaming delle scuole, riportando idealmente gli spettatori all’isola di Ventotene, e sospingendoli verso lo spirito della Carta Europea, verificato sul campo dalle indagini statistiche e dalle ricerche condotte dagli studenti di Alassio.

Gli alunni hanno rievocato “le figure principali, in particolare, quelle di Altiero Spinelli e di Ursula Hirschmann che li hanno particolarmente colpiti per la loro capacità di avere una visione in condizioni difficilissime e di coltivarla nonostante la prigionia, imposta dalla dittatura, senza rinunciare ai propri ideali” fanno sapere dalla scuola alassina. Le classi collegate in video hanno seguito la trasmissione dalle rispettive aule, condividendo i risultati del lavoro dei compagni, deponendo un importante tassello nel mosaico di apprendimenti di Educazione Civica e Cittadinanza Europea.

L’istituto “Giancardi Galilei Aicardi” tutto, dal dirigente, Massimo Salza, ai docenti e ai tecnici è stato impegnato a preparare l’evento, pur in giorni dolorosissimi per la comunità scolastica, ed è comprensibile la soddisfazione della scuola alassina. Molto apprezzati i complimenti della professoressa Marina Grisoni, responsabile dei progetti PON e della Scuola Digitale per il MIUR, nonché quelli dei responsabili media e tecnici della trasmissione.