Stop ai mezzi pesanti sulla Sp 27, pronta ordinanza della Provincia - IVG.it

Calice Ligure. Si è svolto nella mattinata di oggi presso la chiesetta di San Rocco, nella frazione di Carbuta, il sopralluogo organizzato dalla Provincia di Savona in collaborazione con le amministrazioni comunali di Calice Ligure ed Orco Feglino per risolvere in maniera definitiva il problema dei mezzi pesanti che ripetutamente si trovano bloccati lungo la Sp 27.

“Auspichiamo una soluzione definitiva per la mobilità della zona, la strada provinciale è essenziale per i collegamenti e da troppo tempo tir e camion creano criticità enormi” afferma il sindaco di Calice Ligure Alessandro Comi.

Verrà implementata la segnaletica con l’installazione di alcuni cartelli di dimensioni maggiori dell’attuale recanti il divieto di transito per i mezzi pesanti superiori ad una lunghezza di metri 7,5, supportata dalla relativa ordinanza dell’ente competente per quel tratto di strada e cioè la Provincia di Savona.

“Ringraziamo Luana Isella, consigliere provinciale, per l’attenzione dedicata alla questione e la rapida risposta alle sollecitazioni ricevute dai due comuni coinvolti” conclude il primo cittadino.