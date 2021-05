Stanziati 20 milioni per tutelare la proprietà intellettuale delle imprese, ecco come riceverli - IVG.it

Per le aziende, la protezione di marchi, disegni e modelli è un aspetto importante attraverso la quale possono tutelarsi e crescere. Per questo motivo sono stati stanziati 20 milioni di euro per la tutela della proprietà intellettuale delle piccole e medie imprese, che include ad esempio marchi, disegni e modelli.

Questi fondi permetteranno alle aziende di essere supportate da esperti di proprietà intellettuale nel processo di elaborazione della migliore strategia di sviluppo attuale e futuro, sia per quanto riguarda i diritti già registrati, sia per scelta di quelli da richiedere. È un’occasione importante per far crescere e allo stesso tempo tutelare la propria PMI.

Per sapere come sviluppare la propria impresa attraverso i diritti di proprietà intellettuale ci si può rivolgere a Incentivi Italia attraverso la sezione Contatti del sito www.incentiviitalia.com e seguire la diretta di venerdì 28 maggio alle 13.00.