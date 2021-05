Stagione 2021/22: i fuoriquota ammessi nel campionato Juniores - IVG.it

Visto il limite di età del campionato, stabilito nei calciatori nati dal 01.01.2003 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età, e le indicazioni riguardanti l’impiego dei calciatori fuori quota di cui al Comunicato Ufficiale n. 298 della Lnd della stagione sportiva 2020/2021, il Consiglio direttivo del Comitato regionale Liguria ha determinato quanto segue.

Per i gironi Juniores di Eccellenza

Sarà consentito impiegare fino ad un massimo di sei calciatori “fuori quota”, nati dall’1 gennaio 2002 in poi.

Per i gironi Juniores di Secondo Livello

Sarà consentito impiegare fino a un massimo di otto calciatori “fuori quota”, di cui massimo sei nati dall’1 gennaio 2002 in poi e massimo due nati dall’1 gennaio 2001 in poi.