Spotorno, ragazzo investito da un'auto: trasportato in codice giallo al Santa Corona - IVG.it

Spotorno. Incidente questa sera intorno alle 20:30 a Spotorno, dove un giovane è stato investito da un’auto.

Il sinistro è avvenuto nei pressi della caserma dei carabinieri, dove il ventenne è stato colpito dal veicolo ed è balzato in avanti. Sul cofano del mezzo erano presenti anche segni di caricamento.

Seppur la dinamica lasci pensare al peggio, per fortuna il ragazzo non è grave. Sul posto è intervenuta la Croce Bianca di Spotorno, a cui è arrivata in supporto l’automedica. Il giovane è stato portato in codice giallo al Santa Corona.