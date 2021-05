Sottosegretario Andrea Costa a Savona: "Stiamo dando certezze ai cittadini, ma ora serve gratuità del tampone" - IVG.it

Savona. “Abbiamo offerto certezze ai cittadini e alle attività lavorative, con date precise e prospettive, cercando di instaurare un clima di fiducia e speranza per un futuro in cui si possa tornare a una vita normale, ma ora è necessario prevedere la gratuità del tampone perchè solo così si stabilisce un vero rapporto di equità e si danno diritti a tutti i cittadini”.

Sono queste le parole espresse questo pomeriggio a Savona dal sottosegretario alla salute Andrea Costa, in risposta alla boccata d’aria che promette di dare l’ultimo decreto del Governo che “prosegue quel percorso iniziato il 26 aprile, un passo importante per dare risposte e consentire al Paese la ripresa”.

Grandi speranze anche per il green pass quindi, che Costa considera “una buona idea per garantire uno spostamento in sicurezza e un monitoraggio della situazione emergenziale: i tre principi individuati sostanzialmente creano un’equità tra chi ha contratto il Covid, chi è stato vaccinato, chi ha fatto un tampone negativo nelle ultime 24 ore – commenta il sottosegretario -. Dobbiamo fare uno sforzo in più ora, ovvero prevedere la gratuità del tampone perchè solo così si stabilisce un vero rapporto di equità e si danno diritti a tutti i cittadini”.

Nel corso dell’intervento si è parlato anche della situazione dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, con tutti i servizi che sono stati ridotti a causa dell’emergenza Coronavirus: “I fondi del Recovery Fund sono una grande opportunità per il territorio – afferma Costa -. Attendiamo che la Liguria fornisca al Governo quelli che saranno i piani regionali per poi provvedere ai finanziamenti, ai potenziamenti per quanto riguarda le strutture, la formazione, l’efficientamento. Credo ci saranno grandi opportunità anche per la Liguria e per Savona” conclude il sottosegretario alla salute.