Softball, lo Star Cairo è tornato in campo: pareggio nel derby ligure con il Sanremo - IVG.it

Cairo Montenotte. Ha finalmente preso il via il tanto atteso campionato 2021 per il Softball Star Cairo.

La società cairese, guidata dal presidente Franco Fenoglio e dai tecnici Annalisa Poppa e Diego Marchiori, disputa quest’anno il campionato di Serie B, nel girone ligure-piemontese.

L’inizio è tutto in salita per le ragazze dello Star Cairo, che domenica 23 maggio, dopo un lungo anno di stop, hanno affrontato sul diamante di Via XXV Aprile il Porta Mortara, squadra giovane e promettente, la quale nulla ha concesso alle valbormidesi. Il risultato è una doppia sconfitta, ma lo Star Cairo non si è perso d’animo ed disputato il derby ligure con il Sanremo nella trasferta di domenica 30 maggio.

Le lanciatrici della prima partita, Laura Acierno e Emelda Kopaci, riescono a tenere a bada l’attacco avversario; la regia viene affidata all’esperta Chiara Bertoli, la difesa risponde bene e l’attacco guidato da Giorgia Fratini e Sara Panelli trascina la squadra sul 15 a 4 al quinto inning, quando, qualche incertezza difensiva, permette alle matuziane di continuare l’incontro ed evitare la manifesta.

Entra in pedana la veterana Laura Di Micco e la partita si chiude al settimo inning sul punteggio di 14 a 9 per lo Star Cairo, dopo tre lunghe ore di gioco con un caldo soffocante.

In gara 2 le cose cambiano. La difesa cairese sbaglia qualche tiro di troppo e le sanremesi mettono a segno 5 punti al primo inning; l’attacco cairese non riesce mai ad essere incisivo e l’incontro termina sul punteggio di 10 a 1 a favore delle sanremesi.

Buona la prova in battuta delle giovani Giorgia Pezzella e Alessia De Fazio.

Il prossimo impegno dello Star Cairo è in programma domenica 6 giugno sul diamante del Castellamonte, squadra torinese di grande esperienza.