Sincronizzato, Nicolò Ogliari ed Isotta Sportelli si ripetono: bronzo nella routine libera - IVG.it

Savona. Nicolò Ogliari ed Isotta Sportelli ci prendono gusto, dopo il bronzo nel tecnico, arriva anche quello nella routine libera del mixed ai campionati europei di Budapest.

Gli azzurri si esibiscono nell’esercizio “Il Flamenco”, con la coreografia di Patrizia Giallombardo e la musica “Puss in boots” (il Gatto con gli Stivali) di Henry Jackman, sopraffino compositore inglese, che vanta collaborazione con Elton John e Hans Zimer con cui ha arrangiato le colonne sonore di film come Il Codice da Vinci, Il Cavaliere Oscuro e Il Pirata dei Caraibi.

La routine degli azzurri è incessante, con i violini e le nacchere a suonare la carica; la presenza in acqua è coinvolgente; le gambe viaggiano sempre all’unisono e ben tenute; c’è anche una slanciata spinta con Nicolò che solleva Isotta con delicatezza e sensualità, denotando complicità e sintonia tra i due. Ai giudici piacciono gli azzurri che sfondano la barriera degli ottanta punti e chiudono con 81.8667 (24.3000 esecuzione, 33.4667 impressione artistica, 24.1000). Davanti a tutti i campioni russi Aleksandr Maltsev e Olesia Platonova con 93.9333, l’argento va agli spagnoli Emma Garcia Garcia e Pau Ribes Culla con 86.5333.

La gioia di Isotta Sportelli: “Rispetto al tecnico siamo più contenti; con Nicolò ci siamo trovati subito in sintonia e in acqua credo si veda. Sono felicissima di quest’altra medaglia e di rappresentare l’Italia. Non pensavamo neanche di essere qui fino a poche settimane fa”.

“Sono strafelice – dice Nicolò Ogliari –, perché questo mondo fino a poco tempo fa per me era sconosciuto. Adesso sono qui agli Europei e con due medaglie al collo: è veramente incredibile. Mi sono innamorato del sincro appena l’ho scoperto: cinque anni fa per caso. Spero di continuare con Isotta: in acqua c’è un grande feeling”.