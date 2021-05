Si "intraversa" il ponte mobile sulla Darsena Pagliari a La Spezia - IVG.it

Liguria. Il ponte mobile sulla Darsena Pagliari alla Spezia è uscito dalla propria sede, rompendosi e inclinandosi questa mattina.

Secondo quanto riporta Città della Spezia “il ponte mobile di Pagliari è uscito dalla propria sede, piegando le cerniere che lo assicuravano alla sede stradale di viale San Bartolomeo e finendo di traverso rispetto al corso della via. Non si hanno al momento notizie di feriti. La dinamica è ancora tutta da decifrare, sul posto polizia locale e vigili del fuoco”.

Circolazione interrotta quindi. Traffico deviato su Via Valdilocchi per chi viaggia tra La Spezia e Lerici lungo la strada del porto. Non ci sono feriti.

Il ponte mobile era stato inaugurato nel 2010. Lungo 21 metri, ha un’antenna alta 14 metri che richiama per forma e proporzioni l’albero di una barca a vela completa di tiranti in acciaio. Largo 12 metri, possiede due carreggiate da 3,75 metri e due corsie laterali per pedoni e pista ciclabile di 1,60 metri ciascuna. L’apertura avviene in circa 2 minuti ed è consentita da un sistema oleodinamico.