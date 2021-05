Si ferma in corsia di sorpasso in A10 e non risponde alle domande: trasportato al San Paolo - IVG.it

Albisola. Urta leggermente il guardrail e decide pericolosamente di fermarsi con le quattro frecce in corsia di sorpasso. Sul posto intervengono polizia, Croce Verde di Albisola e gli addetti di Autostrade, ma lui non risponde alle domande.

È quanto accaduto questa sera intorno alle 10, su una delle grandi protagoniste, suo malgrado, degli ultimi giorni, ovvero l’autostrada A10 Genova-Ventimiglia. Esattamente al km 34-35 tra Albisola e Celle Ligure in direzione Italia.

Una volta giunti sul posto, i soccorsi hanno domandato all’uomo, che non presentava nessun trauma, che cosa fosse successo. Ma nulla da fare. Non ha proferito parola, nemmeno quando poliziotti e sanitari hanno provato ad utilizzare l’inglese sperando di riuscire così ad avere una risposta (è stato constato, infatti, che si trattasse di uno straniero, ma in possesso di una patente italiana). Anche in questo caso, però, solo silenzio

Si è quindi deciso di trasferirlo in codice giallo all’ospedale San Paolo per gli accertamenti e per verificare che non sia stato sotto l’effetto di stupefacenti.