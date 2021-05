Serie D: Vado gelato, raggiunto in extremis dall'Imperia (1-1) - IVG.it

Vado Ligure. Turno infrasettimanale della 31esima giornata del campionato interregionale di Serie D, girone A. Il Vado pareggia 1 a 1 contro l’Imperia.

I vadesi, con 24 punti, vengono agganciati al penultimo posto dal Borgosesia (incredibilmente vittorioso, 3 a 7 sul campo della Castellanzese). Pure il Fossano accorcia, superando nel finale la Folgore Caratese (1-0) si porta a -5. Entrambe le avversarie piemontesi hanno inoltre ancora una partita da disputare.

Negli ultimi giorni sarebbero giunte conferme dalla Lega Nazionale Dilettanti, riguardo alla possibilità di optare per una sola retrocessione in Eccellenza.

Da valutare gli spareggi play-out tra penultima e terz’ultima.

Al momento, ad ogni modo, nulla di ufficiale. I ponentini nerazzurri erano reduci da tre sconfitte consecutive. In una stagione, da neopromossa, ampiamente sufficiente per la truppa di mister Lupo (oggi squalificato, in tribuna): la posizione di metà classifica, a 44 punti, è tranquilla. Il quinto posto, valido per i play-off, dista a “sole” cinque lunghezze.

Tabellino:

Vado-Imperia 1-1 (17′ Strumbo – 90’+4 Sancinito)

Vado: Luppi, Lipani, A. Casazza, Bernardini, Strumbo, Tissone, Sbarbati, Taddei, Pedalino (85′ D’Antoni), Boiga, Bacigalupo (85′ Saccà)

A disp.: Scatolini, Bernasconi, Barbetta, Alberto, A. Casazza, Dagnino, Catapano. All. L. Tarabotto

Imperia: Dani, Scannapieco (85′ Di Salvatore), Malandrino, Grandoni (55′ Sancinito), De Bode, Virga, Capra, Giglio, Donaggio (69′ Sassari), Gnecchi, Cassata (55′ Malltezi)

A disp.: Palmieri, Fazio, Gandolfo, Fatnassi, Martelli, Sassari, Di Salvatore. All. Lupo

Arbitro: Bianchini (Terni). Assistenti: Mititelu (Torino) e Daghetta (Lecco)

Note: Pomeriggio chiaro, fresco e ventilato. Terreno in sintetico. Angoli 5-4.

Webcronaca:

6′ Pedalino prova di contro balzo, in corsa, dal limite dell’area Alto.

17′ GOL VADO! Angolo dalla sinistra. Dalla bandierina va Taddei, pennellata sul secondo palo. Dani resta in porta.

Strumbo stacca con tempismo anticipando il diretto avversario, gonfiando la rete. 1-0.

26′ Sbarbati salta due avversari, si accentra e conclude dalla lunetta. Dani blocca.

31′ Cassata viene servito sulla destra. Tiro sul primo palo, Luppi non si fa sorprendere.

32′ Vado vicino al raddoppio, sul ribaltamento di fronte. Assolo di Sbarbati sulla fascia sinistra. Il numero sette rossoblù (oggi in completo bianco) va via a Virga, resiste allo scontro con un altro difensore e si presenta a tu per tu con Dani. A quel punto pecca però in freddezza. Calciando addosso al portiere imperiese.

37′ Imperia pericoloso. Capra, lanciato sulla sinistra, converge e incrocia in diagonale. Luppi salva di piede.

Sulla doppia respinta, Strumbo si immola due volte: dapprima su un tiro di Gnecchi, in scivolata. Dunque sventando di testa un destro operato da Giglio.

44′ Punizione Vado dal limite. A incaricarsi della battuta è Sbarbati. Tiro masticato sotto la barriera, Dani non corre rischi.

45′ Fine primo tempo: Vado-Imperia 1-0.

Nota, i risultati parziali delle dirette avversarie all’intervallo:

Arconatese-Città di Varese 0-0

Castellanzese-Borgosesia 2-3

Fossano-Folgore Caratese 0-0

Inizio secondo tempo, ore 16:00.

48′ Giglio serve Donaggio a centro area. L’ex di turno si gira e manda sull’esterno della rete.

55′ Doppio cambio nell’Imperia. Escono Cassata (causa crampi o affaticamento muscolare) e Grandoni. Entrano Sancinito e Malltezi.

69′ Terzo cambio negli ospiti. Sassari rileva Donaggio.

73′ Opportunità Vado. Pedalino riceve un lancio dalle retrovie, vede il portiere fuori dai pali e tenta il pallonetto. Fuori di poco.

76′ Ammonito Giglio (I).

78′ Occasione Vado. Bacigalupo si presenta sul fondo destro e mette in mezzo.

Pedalino sotto misura, da terra, non riesce a trovare la deviazione vincente.

81′ Sancinito riceve sulla destra e incrocia. La palla sfila un metro sul fondo.

85′ Tre cambi. Due nelle file dei vadesi. Lasciano il campo Pedalino e Bacigalupo, subentrano Saccà e D’Antoni.

Imperia invece a trazione anteriore: esce un difensore Scannapieco, entra un esterno Di Salvatore.

88′ Vado vicino a chiudere la contesa. Saccà si accentra dalla sinistra, liberando un fendente e colpendo la parte superiore della traversa.

90′ Cinque minuti di recupero.

90’+4 GOL IMPERIA! Il portiere vadese Luppi rimette in gioco dal fondo, all’ultimo giro di lancetta. I nerazzurri riconquistano palla, imbastendo l’ultima azione. Lancio dalla da centrocampo. Saccà manca l’intervento in ripiegamento. L’ala sinistra imperiese si presenta sul fondo. Cross a parabola arcuata.

Il pallone viene raccolto sulla fascia opposta da Capra, che serve al limite dell’area Sancinito. Questi riceve e scarica un preciso tiro a fil di palo. Vado raggiunto a pochi secondi dalla conclusione. 1-1.

90’+5 Fischio finale: Vado-Imperia 1-1.