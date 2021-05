Serie D: l'ultima squadra sconfigge la penultima: il Vado perde col Fossano (1-3) - IVG.it

Vado-Fossano 1-3 (60′ Sbarbati – 39′ 54′ Alfiero “Rig”, 84′ Brondi)

Vado: Luppi, Lipani, L. Casazza, Bernardini, Strumbo, Tissone, Sbarbati, Taddei, Pedalino (67′ Bernasconi), Boiga, Saccà

A disp.: Scatolini, Bernasconi, Barbetta, D’Antoni, Alberto, A. Casazza, Dagnino, Catapano, Olivieri. All. L. Tarabotto

Fossano: Merlano, Specchia, Bellocchio, Scotto, Alfiero, Giraudo, Brondi, Coviello, Fogliarino, Coulubaly, Lazzaretti (75′ Reymond)

A disp.: Bosia, Marin, Galvagno, Aloia, Medda, Di Salvatore, Manuali, De Riggi. All. Vinai

Arbitro: Torreggiani (Civitavecchia). Assistenti: Brizzi (Aprilia) e Cirillo (Roma 1)

Note: Pomeriggio nuvoloso. Terreno in sintetico. Angoli 5-7.

Webcronaca:

La sfida inizia qualche istante più tardi rispetto all’orario previsto (ore 15:03). Il Vado scende in campo con maglia e calzettoni bianchi, calzoncini blu. Modulo Gli ospiti invece in completo giallo, con numeri celesti.

Squadre a specchio, schierate con un modulo 3-5-2.

5′ Punizione Vado dai trenta metri. Va Taddei, col corpo all’indietro. Palla alta.

8′ Sul fronte opposto, tenta Coviello. Sinistro al volo dal limite: stesso esito.

14′ Vado in avanti.

Saccà affonda sulla fascia destra e serve al centro. Sbarbati, in una sorta di rigore in movimento, calcia sopra la traversa.

16′ Vado ancora pericoloso. Assolo di Sbarbati. Il numero sette rossoblù vince un contrasto sulla fascia sinistra, converge verso la lunetta liberando un fendente col destro. Il portiere piemontese resta fermo, pallone alto di un metro.

17′ Fossano in attacco. Angolo dalla destra. Una mischia, rischia di risolversi in un rimpallo insidioso.

Trascorsa la prima parte della prima frazione. Il Vado tiene maggiormente il pallino di gioco, provando a imbastire la manovra. Il Fossano difende attento e ordinato, pronto a ripartire.

24′ Vado vicino al vantaggio.

Taddei lancia Sbarbati sulla destra. Tiro a mezza altezza sul primo palo. Merlano respinge in maniera difettosa. La sfera resta nei pressi dell’area piccola, venendo successivamente scaraventata via da un difensore.

30′ Saccà si fionda nuovamente sulla destra e crossa al centro. Bernardini, in acrobazia, non riesce a trovare la deviazione vincente.

39′ Rigore Fossano, azione sviluppata sulla destra. Specchia crossa rasoterra. Fogliarino gira a centro area. Strumbo intercetta col braccio largo. L’arbitro decreta il penalty.

39′ GOL FOSSANO! Alfiero spiazza Luppi dal dischetto. Primo e unico tiro effettivo degli ospiti. 0-1.

45′ Un minuto di recupero.

45’+1 Fine primo tempo: Vado-Fossano 0-1.

Inizio secondo tempo (ore 16:03).

49′ Bellocchio, tiro dritto per dritto dalla distanza. Luppi blocca in due tempi.

54′ GOL FOSSANO! Traversone dalla destra. Alfiero, completamente solo nel cuore dell’area, indirizza di testa nell’angolino basso, alla destra dell’immobile Luppi. 0-2.

60′ GOL VADO! Sbarbati, accorcia il passivo con un’azione delle sue. Avanza centralmente, supera in velocità due avversari e scarica un staffilata a mezza altezza, dai venti metri. La palla s’infila alle spalle del portiere Merlano. 1-2.

68′ Cambio nel Vado. Esce Pedalino, entra Bernasconi.

70′ Punizione Vado dal limite, conquistata da Boiga. A incaricarsi della battuta è il neo entrato Bernasconi. Leggermente alto.

75′ Sostituzione nei piemontesi. Fuori Lazzaretti, dentro Reymond.

78′ Occasione Vado. Sbarbati prova a prendersi la squadra sulle spalle. Serve a centro area Bernasconi. Questi sotto misura, tira addosso al portiere.

80′ Il Vado attacca a testa bassa, sull’asse Sbarbati-Saccà. Il numero sette finta e chiude verso l’interno. Il sinistro è strozzato. Merlano para.

84′ GOL FOSSANO! Brondi stacca a centro area. Azione fotocopia al secondo gol. Al secondo tiro effettivo (rigore escluso), gli ospiti piemontesi segnano la terza marcatura. 1-3.

90′ Tre minuti di recupero.

90’+3 Fischio finale: Vado-Fossano 1-3.

Vado Ligure. Nell’incontro della trentaquattresima giornata del campionato interregionale di Serie D, girone A

il Vado alza bandiera bianca, cadendo 1 a 3 al “Chittolina” contro il Fossano. Un tonfo che lascia ormai poche speranze.

Il Fossano occupava infatti l’ultimo posto della classifica, anche se nelle recenti giornate si è rifatto sorprendentemente sotto. Salendo a 25 punti (un punto di penalizzazione inflitto a torneo in corso) i piemontesi superano i vadesi, relegandoli a fanalino di coda, assieme al Borgosesia. Un mese e mezzo fa i biancoblù si trovavano a – 8 lunghezze.

Si trattava in questo di caso un vero e proprio spareggio, un’ultima spiaggia per entrambe, a cinque turni dal termine. Il Vado ha condotto per larghi tratti la partita (almeno 3 occasioni nitide), non trovando tuttavia il bandolo della matassa. Il Fossano, dal canto suo, si è dimostrato maggiormente pratico e concreto.

La formazione vadese, trovatasi sotto di due reti, di fatto al primo tiro in porta su azione degli avversari (rigore a fine primo tempo e raddoppio in avvio di ripresa, firmato da Alfiero). Accorcia le distanze grazie a Sbarbati. Nel finale, provando l’arrembaggio a testa bassa, arriva la terza rete degli ospiti.

Nell’ultima uscita al “Chittolina, la squadra allenata da Tarabotto si era già fatta raggiungere dall’Imperia in zona Cesarini (1-1), gettando alle ortiche una importante occasione.

I piemontesi si presentano invece lanciati, in grande rimonta: reduci da ben cinque risultati utili consecutivi (due vittorie in trasferta, una terza in casa e due pareggi tra le mura amiche).

All’andata terminò 2-0 per il Fossano, che fa così consumare un doppio boccone indigesto.