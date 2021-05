Serie D: squalificati sedici calciatori ed un allenatore - IVG.it

Vado Ligure. Ieri si sono disputati altri due recuperi del girone A della Serie D, entrambi terminati con la vittoria della squadra che giocava in trasferta. Il Chieri ha prevalso sul Saluzzo per 1 a 0; il Gozzano ha battuto il Derthona per 2 a 0.

Per quanto riguarda le squalifiche, Jonathan Rossini (Lavagnese) è stato fermato per tre gare in quanto espulso “per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una gomitata al volto”.

Anche Alessandro Aloia (Borgosesia) dovrà saltare i prossimi tre incontri.

Luca Sardo (Saluzzo), Lamin Kanteh, Samuele Emiliano (Derthona), Stefano Selvatico (Sestri Levante), Valerio Foglio (Arconatese), Mario Chessa, Pietro Fusi (Castellanzese), Nicola Cintoi (Casale), Giacomo Baiardi (Borgosesia), Thomas Gerbino (Chieri), Davide Derosa (Folgore Caratese), Andrea Bellocchio (Fossano), Edoardo Confalonieri (Gozzano), Roberto Beretta (Legnano) sono stati squalificati per una gara.

Achille Mazzoleni, allenatore della Castellanzese, è stato squalificato per una giornata.

Ammenda di 500 euro al Gozzano “per indebita presenza, al termine della gara, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, di persona non identificata ma chiaramente riconducibile alla società, che rivolgeva espressioni irriguardose e offensive all’indirizzo della terna arbitrale”.

La classifica marcatori del girone A dopo 33 giornate:

30 reti: Chessa (Castellanzese)

21 reti: Allegretti (Gozzano)

17 reti: Sylla (Gozzano)

16 reti: Merkaj (Bra)

15 reti: Buso (Sestri Levante), Cocuzza (Legnano)

14 reti: Colombo (Castellanzese), Buongiorno (Lavagnese), Gasparri (Legnano)

13 reti: Santonocito (Caronnese/Arconatese), Bramante (Borgosesia)

12 reti: Lauria (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Ravasi (Chieri)

11 reti: Varvelli (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Donaggio (Imperia)

10 reti: Alfiero (Fossano), Ngom (Folgore Caratese), Banfi, Corno (Caronnese)

9 reti: Spoto (Derthona), Poesio (Casale), Romano (Sanremese), Masini (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon)

8 reti: Selvatico (Sestri Levante), Demontis (Sanremese)

7 reti: Valenti (Vado/Chieri), Capelli (Città di Varese), Valagussa (Folgore Caratese), Corti (Castellanzese), Sterrantino (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon)

6 reti: Otelè (Città di Varese), Coccolo (Casale), Pavesi (Arconatese), Croci (Sestri Levante), Aiola (Borgosesia), Gaeta (Bra), A. D’Antoni (Folgore Caratese)

5 reti: Pastore (Arconatese), Marianelli (Sestri Levante), Ebagua (Città di Varese), Aloia (Borgosesia), Franchini, Colombi (Casale), Avellino (Lavagnese), Siani (Caronnese), Sardo, Gonella (Saluzzo), Capra (Imperia), Macrì (Folgore Caratese), Marchisone (Bra)

4 reti: Giglio (Imperia), Campagna (Bra), Addiego Mobilio, Alluci (Lavagnese), Gobbi (Arconatese), Gagliardi, Vita (Sanremese), Carrer (Saluzzo), Jeantet, Tanasa, Filip (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Bingo, Di Lernia (Legnano), Spera (Chieri), Balla (Città di Varese), Emiliano, Concas, Gueye (Derthona), Calì, Putzolu (Caronnese), Albini (Arconatese), Sbarbati, R. D’Antoni (Vado), Mecca, Bigotto, Zazzi (Castellanzese), L. Di Salvatore (Fossano/Imperia)

3 reti: Beretta (Legnano), Piraccini (Gozzano), Bettoni (Casale), Boiga (Vado), Pellicanò, Lo Bosco (Sanremese), Menegazzo (Arconatese), Conrotto, Ferrandino, Pedrabissi (Chieri), Gnecchi (Imperia), Scaringella, Vernocchi (Caronnese), Carli (Saluzzo), D’Orsi (Lavagnese), Cardore (Bra), Cirrincione, Pane, Puricelli, Ferretti (Sestri Levante), Ghilardi, Fusi (Castellanzese)

2 reti: Kayode (Gozzano), Marquez (Sestri Levante), Mullici (Casale), Balzo (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Foglio (Arconatese), Manasiev, Draghetti, Zerbo (Derthona), Malltezi, Sancinito, Cassata, De Bode (Imperia), Bongiovanni, Tuzza, Cappelluzzo, Ale. Rossi, Daqoune (Bra), Perego, Matera (Borgosesia), Bernardini, Pedalino, Vignali, Strumbo (Vado), Bianco, Gerbino, Castelletto (Chieri), Disabato, Lillo (Città di Varese), Diallo (Sanremese), Bedino, Tosi, Gaboardi (Saluzzo), Cantatore, L. Oneto, G. Basso, Solinas (Lavagnese), Ronzoni, Braidich, Luoni (Legnano), Troiano, Di Stefano, Kouda (Folgore Caratese), Alushaj, Concina (Castellanzese), Lazzaretti, Adorni, De Riggi, Galvagno (Fossano), Lala (Vado/Bra), Chiappino (Fossano/Bra)

1 rete: Travaglini, Torin, Calì, Battistello, Becerri (Caronnese), Bonaccorsi, Areco, Rivi, Szafran, Bajic, Baiardi, Corigliano, Monteleone (Borgosesia), Bartulovic, Cozzari, Agnelli, Silvestro, Marconi, Finessi, Drogba (Folgore Caratese), Albani, Romani, Scotto, Coulibaly, Giraudo, Manuali, G. Di Salvatore, Brondi, De Souza, Coviello (Fossano), Scannapieco, Grandoni, Malandrino (Imperia), Saltarelli, Tos, Magnaldi (Bra), Radaelli, Gianola, Brusa (Legnano), Ientile, Gomis, Romeo, Vecchierelli, Spinelli, M. Bianchi (Arconatese), Benedetto, Della Valle, Ala. Rossi, Benassi, Ozara (Chieri), Gambino (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Pasi, A. Bacigalupo, L. Casazza, Saccà, Taddei, Gulli (Vado), Diallo, Mikhaylovskiy, Doratiotto, Sturaro, Bregliano, Murgia, Convitto (Sanremese), Gualtieri, Varela, Lipani, Magné, Draghetti, Cardore (Derthona), Caldarola, Serino, De Peralta, Mancuso (Saluzzo), Pavan, Rampin, Vono, Confalonieri, Cella, Mastaj, Carbone, Carta (Gozzano), Tripoli, Di Vittorio, Bei, Rovido, Rossini, Romanengo, G. Bacigalupo (Lavagnese), M’Hamsi, Cocola, Nouri, Cintoi (Casale), Fall, Mapelli, Minaj, Romeo, Polo (Città di Varese), S. Bianchi, Bonaventura, Scarlino (Sestri Levante)

Autoreti: 1 Cintoi, Strumbo (pro Lavagnese), Ammirati (pro Vado), Alberto, Pane (pro Bra), Addiego Mobilio (pro Casale), Tanasa (pro Arconatese), Ghilardi (pro Borgosesia), Drago (pro Folgore Caratese), Supertino (pro Sestri Levante), Cortinovis (pro Imperia), Bellocchio (pro Caronnese), Negri (pro Derthona), Emiliano (pro Castellanzese)