Serie C: Lunezia e Albisola condividono ancora la vetta per la promozione

Savona. La Serie C femminile prosegue la sua corsa verso le sentenze definitive del campionato. I due gironi conclusivi sono giunti alla terza giornata e si avvicinano al giro di boa.

Nel girone per le sfide promozione la Lunezia e l’Albisola condividono ancora la vetta, con l’Albisola che ha però disputato una gara in più. Nel turno dello scorso weekend la Lunezia di Riccardo Giannini ha vinto in quattro set ad Albenga, piegando la squadra allenata da Daniele Di Vicino. L’Albisola di Lavagna e Valle ha invece schiacciato nettamente il Casarza Ligure, con un netto 3-0. Tiene il ritmo anche la Normac, che dista un solo punto: capitan Carpinteri e compagne hanno avuto la meglio sulle verdeblù guidate da Chiara Rossi, proseguendo la corsa per sfidare le due capolista. A completare il quadro settimanale del girone è stata la vittoria della Legendarte: 3-0 per la società allenata da Davide Bruzzo, che a Celle Ligure ha vinto in tre set contro le padrone di casa del Celle Varazze.

Il secondo girone della serie, che manda in campo le squadre che non corrono per la promozione, vede in testa la Grafiche Amadeo; le sanremesi sono inseguite a una sola distanza dalla Serteco, mentre le altre sono più distanziate.

Il team allenato da Sabrina Maragliano ha avuto la vittoria nella gara non disputata contro la Tigullio. La Serteco si è invece imposta per 3-0 sul Podenzana volley, mentre il Paladonbosco si è imposto per 3-1 a Sanremo, in casa della Nlp.

La Serie C torna in campo sabato 29, con l’ultimo turno di maggio, che sarà anche quello definitivo per il secondo girone.