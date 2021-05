Serie B, doppia vittoria per il Tennis Club Finale - IVG.it

Finale Ligure. Fine settimana molto positivo, nei campionati a squadre, per il Tennis Club Finale, che si è imposto a Napoli per 5 a 1 con la squadra maschile ed ha sorpreso ancora con la squadra femminile, vincendo la seconda partita consecutiva casalinga contro l’Anzio per 3 a 1.

La formazione femminile, capitanata da Paolo Baglietto e Lorenzo Apostolico, si era imposta già nella prima giornata contro il Tennis Training Foligno ed ospitava in questo weekend i laziali della Polisportiva Anzio. La domenica iniziava però con la sconfitta di Rebecca Bonello 61 61 contro la forte Pinto, numero 1 della squadra avversaria, ma Vittoria Baccino prima (64 63 contro Pari) ed Ilaria Cretti dopo (61 61 contro Lapenna) ribaltavano il risultato portando le finalesi sul 2 a 1 dopo i singolari. In doppio la coppia composta da Baccino e Cretti completava l’opera vincendo 46 76 12/10 dopo un super tie-break combattutissimo.

La formazione maschile di Serie B1 era invece impegnata allo storico Tennis Club Napoli, per una partita che i finalesi dovevano assolutamente vincere dopo la sconfitta patita ad Albinea la scorsa settimana. È arrivato un netto successo per 5 a 1, frutto innanzitutto di tre bei punti in singolare ottenuti da parte di Biagio Gramaticopolo, Matteo Civarolo e Giuseppe La Vela, prezioso rinforzo di quest’anno nella formazione del presidente Gramaticopolo. Grazie alle vittorie nei doppi delle coppie Critelli/La Vela e Civarolo/Gramaticopolo diventava praticamente ininfluente la sconfitta del quarto singolare di Lorenzo Baglietto ed il TC Finale lasciava Napoli con tre preziosissimi punti in classifica.

Ovviamente molto soddisfatto il vicepresidente Bruno Puppo, che commenta: “Le ragazze ci hanno sorpreso ancora e l’obiettivo salvezza è ora un po’ più vicino. Il doppio, che all’inizio del campionato pareva essere il nostro punto debole, ci ha in realtà regalato in queste due giornate due vittorie fondamentali in altrettanti combattutissimi incontri, grazie alla coppia formata da Ilaria Cretti, nostra storica portacolori, ed ad una giovane come Vittoria Baccino, autrice fino a questo momento di una grandissima stagione”.

“La vittoria a Napoli della squadra maschile era indispensabile perché la situazione del girone è complicatissima – prosegue -, essendoci molte squadre racchiuse in un fazzoletto di punti, con buone possibilità di raggiungere i playoff promozione, ma con altrettante chances di essere invischiati nei playout per non retrocedere. Mercoledì 2 giugno ci attende un’altra partita fondamentale in casa contro il Circolo Tennis Montecatini. Speriamo di vedere un grande pubblico sui nostri campi a sostenerci”.