Sergio Soldano sul successo della Cairese: "Affrontato una bella squadra ma c'era voglia di riscatto" - IVG.it

La Cairese si è imposta 3 a 0 contro il Rivasamba. Le reti di Pastorino, doppietta, e Alessi hanno permesso ai gialloblù di mettere una seria ipoteca sulla qualificazione.

Vista la squalifica di Mario Benzi, in panchina è andato Sergio Soldano (nello scatto del fotografo della Cairese Silvano Baccino), responsabile tecnico del settore giovanile valbormidese e in questi mesi stretto collaboratore del tecnico della prima squadra. Una circostanza che ha fatto sì che domenica ci fossero su entrambe le panchine i responsabili dei due settori giovanili, dato che tale ruolo viene ricoperto anche da mister David Cesaretti.

Intervistato dall’area stampa gialloblù, Soldano commenta: “Ho dato una mano alla causa. Mister Benzi sta facendo un bel lavoro. L’ultima panchina risaliva ai tempi di Malta. Abbiamo affrontato una bella squadra ma la Cairese doveva riscattare domenica scorsa. I ragazzi sono scesi in campo concentrati e i risultati si sono visti”.

Durante spostato terzino e Fabio Moretti a schermo della difesa, mossa improvvisata o studiata? “Lo avevamo pensato in settimana nel caso fossimo andati in vantaggio. Ora dobbiamo andare in trasferta rispettando l’avversario e sapendo che sarà un campo difficile e che il Rivasamba è una squadra che sa giocare a calcio”.