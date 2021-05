Secondo successo per il VBC Savona, Giordano Siccardi: "Abbiamo ancora molte cose su cui lavorare" - IVG.it

Savona. Seconda partita stagionale e seconda vittoria per il VBC Savona. Nel secondo incontro del girone A della Coppa Italia di Serie D, disputato nella palestra di casa in via delle Trincee, i biancorossi hanno avuto la meglio per 3 a 1 sull’Albisola Pallavolo.

“La vittoria è stata importante – afferma Giordano Siccardi -. In queste due partite hanno trovato spazio tutti i giocatori della rosa e questo per me è l’aspetto più importante, perché questo significa riuscire a gestire una settimana di allenamenti dove tutti si sentono motivati al cento per cento e questo è l’importante. Ed è importante che chi non ha giocato a Imperia oggi abbia giocato e abbia dimostrato di essere sul pezzo“.

Ora per i biancorossi c’è il turno di riposo, dato che sabato 8 maggio si affronteranno Albisola e Primavera Imperia. Il VBC Savona tornerà in campo sabato 15 maggio contro gli imperiesi. “La condizione piano piano sta arrivando, è un’annata molto difficile – conferma il coach -. La settimana sarà dura, i ragazzi lo sanno, forse faremo anche un quarto allenamento visto che non giochiamo, perché a noi interessa molto questa Coppa Italia di Serie D e solo col lavoro riusciremo ad avere risultati importanti”.

“Gli obiettivi sono sempre quelli di far bene e vincere. Chiaramente l’aspetto agonistico per noi è fondamentale. Questa Coppa Italia di Serie D ci piace molto, ci piace molto il fatto che ci sia una fase nazionale. Ci piace molto il fatto che abbiamo vinto due partite, soprattutto quella a Imperia fuori casa era di grande difficoltà e di grande importanza. Siamo alla fine del girone di andata di questo piccolo girone, siamo a punteggio pieno, siamo molto contenti e questo ci aiuta ad andare avanti perché abbiamo ancora molte cose su cui lavorare” conclude Siccardi.