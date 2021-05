Scooter tampona mezzo dei vigili del fuoco: disagi al traffico sull'Aurelia - IVG.it

Pietra Ligure. Stava rientrando da un intervento sul territorio quando è stato tamponato da uno scooter sull’Aurelia a Pietra Ligure. E’ questo l’episodio avvenuto qualche minuto dopo le 12.30, che ha coinvolto un mezzo dei vigili del fuoco.

Rallentando fino a fermarsi per far passare delle persone sulle strisce pedonali, l’auto è stata infatti colpita da dietro da uno scooter. Fortunatamente il conducente del mezzo a due ruote è rimasto illeso: non è stato richiesto alcun intervento dei soccorsi.

Sul posto però si sono verificati alcuni rallentamenti al traffico a causa delle verifiche del caso.