Scontro tra due auto ad Albenga: due persone trasportate in ospedale - IVG.it

Albenga. Incidente tra due auto – un Suzuki Vitara e una Toyota Yaris – questo pomeriggio intorno alle 14.15 in via del Roggetto ad Albenga.

Due le persone che sono rimaste ferite durante lo scontro. Per prestare le prime cure e trasportare entrambi i feriti in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure sono accorsi i militi della Croce Bianca di Albenga con due ambulanze. E’ stato richiesto anche l’intervento dei vigili del fuoco.

Per comprendere la corretta dinamica dell’incidente, la polizia locale di Albenga ha effettuando tutti i rilevamenti del caso. Stando alle prime informazioni sembra che una di queste auto stesse uscendo dal parcheggio di piazza Berlinguer per immettersi sulla via principale, mentre il conducente del Suzuki, arrivando da Pontelungo, non avesse notato l’altra auto in uscita. A seguire lo scontro.

A causa dell’incidente in via del Roggetto è stata chiusa la strada e deviato il traffico: le auto provenienti da Pontelungo in direzione monte sono state dirottate all’interno del parcheggio di piazza Berlinguer. Avviate le operazioni per liberare la strada dai detriti delle auto.