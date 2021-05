Sciopero e presidio dei lavoratori TPL Linea: "Garanzie sull'affindamento in house e tutele per i lavoratori" - IVG.it

Savona. Il mantenimento della gestione pubblica di un servizio essenziale per i cittadini, sistemi di protezione dei conducenti e impianti di videosorveglianza su tutti i mezzi, ripristino dei corretti livelli di manutenzione degli autobus, stabilizzazione dei conducenti e mantenimento delle condizioni economiche per i lavoratori: queste le principali rivendicazioni sindacale della Rsu di TPL Linea in vista della sciopero del trasporto pubblico locale in programma domani, martedì 1 giugno.

Previsto anche un presidio sotto la sede dell’azienda di trasporto savonese.

Sul fronte occupazionale richiesta di garanzie per le condizioni di lavoro soprattutto del personale viaggiante, delle officine e dei lavaggi. “Sono necessarie anche assunzioni di meccanici e lavatori” afferma l’Rsu sindacale.

Ma a tenere banco è ancora la questione sicurezza dopo la grave aggressione a Ceriale, “che si va a sommare a tutti gli episodi dello scorso anno dove i conducenti si sono trovati da soli ad affrontare situazioni pericolose”

Una protesta indirizzata in primis a Provincia e Comune di Savona, i principali enti proprietari: “Bisogna iniziare a lavorare per un servizio sostenibile, ma purtroppo soprattutto nella nostra provincia la politica risulta assente. Chiediamo un impegno concreto sul futuro del trasporto pubblico locale, essere coinvolti nell’affidamento in house del servizio”.

“Siamo consapevoli che la mancanza di introiti per l’emergenza Covid e le sue conseguenze ha danneggiato le casse aziendali, che si dovrà redigere un nuovo piano industriale, ma non vogliamo che tutto questo diventi un alibi in quanto, anche prima della crisi, ci sono state scelte aziendali controproducenti come il default dei servizi commerciali”.

“Vogliamo difendere il lavoro, la sicurezza e la qualità del servizio attribuendo ad ognuno le proprie responsabilità” conclude l’Rsu sindacale.

E per la giornata di domani, martedì 1 giugno, i servizi di trasporto pubblico locale nel savonese potranno subire riduzioni e/0 limitazioni da inizio servizio, alle ore 5.00, dalle ore 8.30 alle ore 17.30 e dalle ore 20.00 fino a fine servizio. Ripercussioni sono previste anche per il trasporto scolastico: i servizi di scuolabus per le scuole medie potrebbero non essere erogati nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 17.30.

Saranno garantite le fasce orario di maggiore flusso e necessità per l’utenza, tuttavia non si escludono ulteriori disagi prima o dopo le ore di sciopero programmato dai sindacati di categoria.