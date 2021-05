Scaramuzza al vice del Pro Savona: “Ritardo stadio? Tempi tecnici. Faccio campagna elettorale? Una boiata” - IVG.it

Savona. “Le mie scelte non sono dettate dalla campagna elettorale. Questa accusa, permettetemi di dirlo, è una boiata. Bugdet raddoppiato per il Meeting? Sono servizi, non contributi. Per il Bacigalupo non è colpa mia”. Così l’assessore allo Sport del Comune di Savona Maurizio Scaramuzza ha replicato alle accuse che gli sono state rivolte dal vice presidente del Pro Savona Calcio Simone Marinelli.

“A lui importa solo dell’atletica: alle altre società dice di non avere soldi ma poi raddoppia il contributo per il Meeting Ottolia. Fa campagna elettorale con i soldi dei cittadini”. Queste le accuse rivolte all’assessore.

E respinge anche le critiche legate alla campagna elettorale: “Non so neanche se mi ricandiderò, mi fa schifo questo mondo, come escono le notizie. Non mi interessa, sono cinque anni che lavoro per la città e continuerò a farlo fino all’ultimo giorno del mio mandato o fino a quando il sindaco lo vorrà”.

Il finanziamento per il Meeting internazionale di atletica è raddoppiato “passando da 5 mila euro a 10 mila”. Ma Scaramuzza giustifica l’aumento di spesa ricordando il prestigio dell’evento: “E’ diventato il terzo meeting italiano, la somma è destinata alla prestazione di servizi, non sono contributi”. Nega “investimenti solo per l’atletica” e ribadisce: “finanziamo tutte le manifestazioni che danno notorietà alla città”.

A proposito della questione legata allo stadio e alla società del Savona Calcio spiega: “C’è stato un fallimento, la situazione è stata presa in mano dal curatore fallimentare e i ritardi sono legati ai tempi tecnici previsti. La prossima settimana ci dovrebbe essere il bando per destinare quello che è rimasto dello stadio compreso il logo”.

Ma garantisce che con il Savona “non cambierà assolutamente niente. Io mi interfaccio continuamente col presidente Enzo Grenno, Luca Oddone e Daniele Guatti, non ho più avuto il piacere di vedere Simone Marinelli dallo scorso ottobre. Nel frattempo la situazione è cambiata ma, ripeto, non è nelle nostre competenze e non è colpa mia se ci sono questi tempi lunghi”.