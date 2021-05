Sbanda con l'auto e centra un palo e un lampione in corso Tardy e Benech: una persona trasportata al San Paolo - IVG.it

Savona. Un’autovettura sbanda fino a urtare un lampione e un cartello stradale. E’ successo questo pomeriggio intorno alle 14.30 in corso Tardy e Benech a Savona.

L’impatto ha ferito il conducente del mezzo che, dopo le prime cure, è stato trasportato al pronto soccorso del San Paolo, in codice giallo, dai militi della Croce d’oro di Albissola.

Fortunatamente l’incidente non ha procurato altri feriti, considerando la vicinanza con le strisce pedonali. L’auto, una Volkswagen station wagon, conta ora molti danni nella sua parte anteriore. Il palo della luce e il cartello stradale che sono stati colpiti verranno messi in sicurezza. Intanto per comprendere la dinamica dell’incidente sono accorsi sul posto gli agenti della polizia locale di Savona.