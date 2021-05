Savona, venerdì alla Sms Fornaci incontro su "Savona 2021: visione e progetto" - IVG.it

Savona. Venerdì 14 maggio alle ore 17, presso la Sms Fornaci (Serenella) di corso Vittorio Veneto a Savona, il gruppo “Il Rosso non è il Nero” apre il confronto nel merito del documento “Savona 2021: visione e progetto” redatto per fornire un contributo di idee in vista della prossima scadenza elettorale amministrativa.

Il programma prevede una introduzione di Donatella Ramello e letture a cura di Jacopo Marchisio. Sarà presente il candidato sindaco Marco Russo.

Hanno assicurato il loro intervento: Roberto Cuneo, presidente sezione savonese “Italia Nostra”; Roberta Milano, docente Università Cattolica di Milano; Andrea Pasa, segretario della Camera del Lavoro di Savona; Luciano Pasquale, presidente Fondazione De Mari; Giampiero Storti, presidente Associazione Amici Ospedale San Paolo. E’ assicurato il rigoroso rispetto delle norme anti-Covid.