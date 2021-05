Savona, troppi parcometri rotti, li cambiano ma vogliono farli pagare a noi - IVG.it

Savona. È cosa nota che molti parcometri sono rotti, in disuso (compreso uno in piazza del Popolo), che non funzionano, funzionano male o a tratti. Un bel problema perché il povero cittadino-automobilista è costretto a correre da un parcometro all’altro facendo ben attenzione a non incappare nel frattempo nella contravvenzione degli scatenati ausiliari del traffico.

Bene, si apprende ora che finalmente la giunta Caprioglio vuole ovviare all’inconveniente. “Vuoi vedere che diminuiscono il costo dei parcheggi?”, pensa qualcuno. No, tranquilli, non è così. “Cambieranno i parcometri e li metteranno nuovi e funzionanti”. Questo può starci, sarebbe il minimo in una città “normale”.

Ma forse Savona città normale non è. Informa infatti una fonte autorevole (Silvia Campese sul Secolo) che tra le strade che si intenderebbero percorrere, il ragionier Montaldo, assessore al bilancio, vorrebbe aumentare i parcheggi del 10 per cento (pur con la gratuità nelle giornate di lunedì è sabato) per pagare le nuove macchinette. Cioè, le fanno pagare a noi, cittadini-automobilisti. La pratica non è comunque andata in porto, almeno per ora, pare soprattutto per la contrarietà della Lega. Tradotto, questa giunta non è neanche capace a sostituire quattro o cinque macchinette.

Ci eravamo riproposti di parlare il meno possibile della politica savonese, incapace di ragionare in grande e con un minimo di fantasia, salvo situazioni particolarmente grottesche, come riteniamo essere quella che vi abbiamo appena raccontato, e in attesa di conoscere i programmi dei candidati a sindaco.

Già che ci siamo ne aggiungiamo un’altra. Il Comune di Savona ha sospeso e rinviato all’autunno i lavori sul disastroso restyling di via Nizza “perché è giugno e si danneggia l’attività degli stabilimenti balneari”. Si, è giugno, mese che arriva dopo maggio e prima di luglio. I soldi per comprare un calendario ce l’hanno ancora a palazzo Sisto?