Savona, selezionati i vincitori della IV edizione del concorso "PretenDiamo Legalità" - IVG.it

Savona. Sono stati selezionati nei giorni scorsi i vincitori della quarta edizione del progetto concorso “PretenDiamo Legalità”, un progetto sviluppato dalla Polizia di Stato, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca con l’obiettivo di promuovere la diffusione della cultura della legalità e del rispetto delle regole nel mondo dei giovani.

Una commissione esaminatrice appositamente composta, presieduta dal Questore di Savona Giannina Roatta alla quale ha partecipato il Direttore dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Alessandro Clavarino ed il Capo di Gabinetto Massimo Molinari, ha scelto gli elaborati degli studenti inviati poi a Roma per la selezione finale, che avrà carattere nazionale.

Si tratta dei seguenti lavori:

• Categoria scuola primaria : installazione dal titolo “L’albero delle Farfalle” – Classe 5^ A – Scuola Primaria “De Amicis” – Savona

• Categoria scuola secondaria di primo grado: opera digitale dal titolo: “Gli Origami di Ilaria” Classe 2^ A – Scuola Secondaria di Primo Grado Ist. Comprensivo Alassio (SV)

• Categoria scuola secondaria di secondo grado: video ed elaborato grafico dal titolo “Body Shaming e Cat Calling” -Classe 2F – Istituto Istruzione Superiore “Federico Patetta” Cairo Montenotte –

“Una menzione speciale, va alle classi 3^A e 3^C della Scuola Primaria Astengo di Savona, alla classe 2^ C della Scuola Primaria De Amicis di Savona, alla classe 4^H dell’Istituto Istruzione Superiore Federico Patetta di Cairo Montenotte e comunque a tutti i bambini e i ragazzi che hanno lavorato con grande impegno, rendendo così particolarmente difficile la scelta delle opere da inviare a Roma per la selezione nazionale – affermano dalla Polizia di Stato savonese -. Un ringraziamento, infine, agli insegnanti che hanno dimostrato, come sempre, grande sensibilità e spirito di collaborazione, nonostante le enormi difficoltà didattico/organizzative legate alla pandemia”.