Savona, la giunta approva lavori per 29 mila euro per il ripascimento della spiaggia - IVG.it

Savona. La giunta del Comune di Savona ha approvato il progetto definitivo per gli interventi di difesa e di sistemazione dell’arenile per un importo complessivo di 29 mila euro redatto in via di urgenza in vista dell’imminente stagione estiva. I lavori riguarda la spiaggia delle Fornaci.

“Considerato l’approssimarsi della stagione balneare – si legge nella delibera di giunta – è necessario procedere con urgenza a eseguire i lavori di ripascimento stagionali finalizzati a rendere fruibili le spiagge danneggiate e ridotte dalla mareggiata, con particolare riferimento a quelle poste nel ponente savonese e in attesa del contributo della Regione la giunta ha ritenuto di procedere all’affidamento della redazione del progetto e della direzione lavori delle opere in oggetto a soggetto esterno in possesso dei necessari requisiti professionali”.

“La cifra – è riportato sul documento approvato – è stanziata dall’assessorato di Regione Liguria delegato al Demanio marittimo, tutela del paesaggio e pianificazione territoriale che procederà al trasferimento della somma dopo aver reso disponibile successivamente alle procedure di verifica e contabilità dell’ente regionale”.

“L’intervento è necessario perchè nell’autunno 2020 e nel periodo invernale dell’anno in corso nella zona del litorale savonese si sono verificate alcune mareggiate che hanno provocato un’erosione particolarmente grave tale da compromettere la stagione balneare”.